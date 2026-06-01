„Juventus“ kaltina „Neptūno“ puolėją rasizmu – klubas kreipėsi į LKL

Maža to, Utenos klubas skelbia, kad prieš vieną iš jos komandos žaidėjų buvo įvykdytas rasistinis išpuolis.
Juo yra kaltinamas Klaipėdos „Neptūno“ komandos puolėjas Martynas Pacevičius.
„Krepšinyje nėra vietos rasizmui.
Susiję straipsniai
Kiekvieną kartą žengdami į aikštelę žaidėjai atiduoda viską – savo jėgas, emocijas, sveikatą ir širdį. Jie treniruojasi kasdien, aukojasi dėl komandos, miesto ir sirgalių, o aikštėje kovoja dėl bendro tikslo, nepaisydami tautybės, odos spalvos, religijos ar kilmės. Krepšinis visada buvo sportas, vienijantis žmones, kuriantis pagarbą ir bendrystę.
Varžovai gali būti priešininkai aikštėje, tačiau už jos ribų visi esame žmonės, nusipelnę pagarbos. Emocijos, įtampa ir kovos dėl pergalių niekada negali tapti pasiteisinimu žeminantiems, diskriminuojantiems ar rasistiniams pasisakymams. Tokiam elgesiui nėra ir negali būti vietos nei sporte, nei visuomenėje.
Utenos „Juventus“ klubas griežtai smerkia varžovų komandos aukštaūgio Martyno Pacevičiaus rasistinius pasisakymus po rungtynių koridoriuje mūsų komandos žaidėjo Maxwello Lewiso atžvilgiu.
Klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą, prašydamas pradėti tyrimą ir išsamiai išsiaiškinti visas šio incidento aplinkybes.
Tikime, kad pagarba, lygybė ir žmogiškumas yra vertybės, kurias privalome ginti visi kartu. Krepšinyje nėra vietos rasizmui. Niekada“, – buvo rašoma „Juventus“ pranešime.
Ketvirtosios pusfinalio serijos rungtynės trečiadienį bus žaidžiamos Utenoje.