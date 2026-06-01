„Neptūnas“ nenuleidžia rankų: Klaipėdoje – smūgis „Juventus“ ir pratęsta pusfinalio serija

2026 m. birželio 1 d. 21:00
Jei viena Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, pusfinalio serija baigėsi, tai kita – tęsiasi ir įgauna pagreitį.
Klaipėdos „Neptūnas“ 102:84 (27:20, 24:22, 24:21, 27:21) apgynė namus nuo Utenos „Juventus“ ekipos, laimėjo išgyvenimo kovą ir išplėšė ketvirtąsias pusfinalio rungtynes.
Serijoje iki trijų pergalių „Neptūnas“ švelnina rezultatą iki 1:2.
Kitos rungtynės trečiadienį, nuo 18.30 val., vyks Utenoje. Jei prireiks penktųjų rungtynių, jos Klaipėdoje numatytos penktadienį.
Rungtynes kiek geriau pradėjo svečių komanda, kuri atitrūko 10:5. Tiesa, „Neptūno“ latviai greitai rezultatą išlygino, o Karlis Šilinis jį persvėrė – 14:12. Zane‘as Watermanas bei Martynas Pacevičius rinko svarbius taškus „Neptūnui“, kurie leido po pirmo kėlinio pirmauti 27:20.
Spurtas 6:0 „Juventus“ deficitą tirpdė iki minimumo (26:27), o Evaldas Šaulys grąžino persvarą uteniškiams – 30:29. Savo šou pradėjo Mindaugas Girdžiūnas – jis smeigė du tritaškius, realizavo dar porą atakų ir taip į priekį šoktelėjo „Neptūnas“ – 41:35. Nors Paulius Valinskas nutraukė uteniškių badą, pastarieji po dviejų kėlinių atsiliko 42:51.
Per du kėlinius ryškiausiai šeimininkų žaidime atrodė iki tol tokio vaidmens neturėdavę žaidėjai – M.Girdžiūnas (13) ir Z.Watermanas (12). Varžovams 13 taškų rinkęs buvo Maxwellas Lewisas, iš jų 12 pelnęs per pirmąjį.
Nors Šarūnas Beniušis ketvirtį atidarė dėjimu, techninę pražangą gavo Laimonas Eglinskas, o „Neptūnas“ vis labiau įsibėgėjo – 56:44. Rihardas Lomažas provokavo P.Valinsko pražangą puolime, tuo tarpu Donatas Tarolis ir A.Velička savo šansus išnaudojo – 60:44. Taip skirtumas augo iki rekordinio. Hassanas Diarra pataikė uteniškiams emociškai svarbų tolimą metimą, o vėliau sumetė baudas, kurias lydėjo Luko Ulecko dvitaškis – 54:62. Likus 3 minutėms L.Uleckas šovė iš toli (59:65), komandos apsikeitė baudų metimų serijomis ir po trijų kėlinių šeimininkai pirmavo 73:63.
M.Lewisas ir Hassanas Diarra bandė įžiebti geresnius šansus savo ekipai (67:75), bet į tai reagavo šeimininkai, kurie po A.Veličkos tritaškio padėtį stabilizavo – 81:68. Vėliau tikslą pasiekė dar du jo tolimi metimai (87:68), tuo tarpu P.Valinsko rungtynės baigėsi dėl pražangų.
Liko dar pusė ketvirčio, M.Lewisas metimu su pražanga kiek pritildė Klaipėdos areną (71:88), Rihardui Lomažui fiksuota asmeninė pražanga, kuri buvo penktoji, tad techninė už emocijas atiteko suolui – 73:90. D.Tarolis pataikė iš toli, taip praktiškai padėjęs tašką rungtynėms – 93:73.
