Atėnų „Panathinaikos“ bosas vėl priminė apie save

Naujienų portalas SNDA.gr pranešė, kad charizmatiškoji krepšinio asmenybė šį kartą nevengė emocijų „Panathinaikos“ komandos treniruotės metu.
Pridedama, kad su krepšininkais D. Giannakopoulos kalbėjo itin griežtu tonu, jiems primindamas Eurolygoje patirtą fiasko.
Emocijas sunkiai valdęs graikas iškėlė pagrindinį reikalavimą Eurolygoje antausį gavusiems krepšininkams – laimėti Graikijos krepšinio čempionatą.
Susiję straipsniai
Būtent jame „Panathinaikos“ kovos prieš amžinąjį varžovą ir naująjį Eurolygos laimėtoją Pirėjo „Olympiakos“.
Graikijos krepšinio čempionato finalo serija startuos trečiadienį.