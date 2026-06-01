J. Jocytė ir vėl buvo geriausia „Valkyries“ ekipoje pagal vieną statistikos elementą

20-metė J. Jocytė aikštėje pasirodė įpusėjus ketvirtam kėliniui ir per 5 minutes spėjo pelnyti 5 taškus, atkovoti kamuolį bei atlikti rezultatyvų perdavimą.
Lietuvė pataikė vienintelį mestą tritaškį ir realizavo abu baudų metimus.
Pagal statistiką, kurioje skaičiuojami įmesti ir praleisti taškai esant žaidėjui aikštėje, lietuvės pasirodymas buvo itin sėkmimgas: plius 10.
Tai buvo geriausias rezultatas visoje „Valkyries“ komandoje jau antrą mačą iš eilės.
Nugalėtojų gretose dominavo A'ja Wilson, pelniusi 28 taškus, atsikovojusi 15 kamuolių ir atlikusi 4 blokus. „Valkyries“ komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Gabby Williams, pelniusi 20 taškų.
Kitas rungtynes „Valkyries“ žais trečiadienį, kai savo arenoje priims Portlando „Fire“.
„Valkyries“: Gabby Williams 20 (4/6 trit.), Janelle Salaun 16 (4 atk. kam., 2 per kam.), Kayla Thorton 12 (4 atk. kam., 2 per kam.).
„Aces“: A'ja Wilson 28 (15 atk. kam.), Jackie Young 23 (7 atk. kam., 9 rez. perd.), NaLyssa Smith 15 (9 atk. kam.), Stephanie Talbot 10 (9 atk. kam.).