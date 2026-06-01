Kažkas neįtikėtino – Šaro „Fenerbahce“ išsigelbėjo įspūdingu būdu

2026 m. birželio 1 d. 22:06
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa pergalingai pradėjo Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio kovas.
Šaro auklėtiniai namuose po dramatiškos kovos 60:59 (6:21, 15:13, 15:17, 24:8) patiesė Stambulo „Anadolu Efes“ ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0).
Po trijų kėlinių komandas skyrė net 15 taškų skirtumas, bet nepalūžę šeimininkai sugebėjo priartėti prie varžovų.
Likus žaisti 25 sekundes „Anadolu Efes“ dar pirmavo keturiais taškais, bet tada sekė Tariko Biberovičiaus tritaškis.
"Bus sveikiau, jei Kauno pakelėse pjausiu žolę": Ž. Skučas deda tašką krepšininko karjeroje

Necenzūriškai prakalbęs R. Vyšniauskas pripažino klaidą – išpirkdamas kaltę paaukos pinigus Ukrainai

„Neptūnas" nenuleidžia rankų: Klaipėdoje – smūgis „Juventus" ir pratęsta pusfinalio serija

Kitoje atakoje Shane'as Larkinas pataikė vos vieną baudos metimą, o tuo pasinaudojusi „Fenerbahce“ Taleno Hortono-Tuckerio dvitaškiu išlygino rezultatą.
Amerikietis pridėjo dar vieną baudos metimą ir „Fenerbahce“ dramatiškai išsiveržė į priekį.
Paskutinysis „Anadolu Efes“ metimas skriejo pro šalį ir Turkijos derbį laimėję Šaro auklėtiniai pergalingai pradėjo pusfinalio seriją.
„Fenerbahce“: Tarikas Biberovičius ir Nicolo Melli po 16, Talenas Hortonas-Tuckeris 14.
„Anadolu Efes“: P.J. Dozieras 17, Shane'as Larkinas ir Vincentas Poirier 10.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Anadolu Efes
