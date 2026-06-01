Necenzūriškai prakalbęs R. Vyšniauskas pripažino klaidą – išpirkdamas kaltę paaukos pinigus Ukrainai

Praėjusią savaitę Lrytas rašė kaip R. Vyšniauskas skambiai atsiliepė po to, kai kitų Lietuvos krepšinio komandų sirgaliai išreiškė džiaugsmą dėl Vilniaus „Ryto“ pralaimėjimo LKL ketvirtfinalyje.
„Utena atvažiavo užsivedę, 1:0 pirmaudami. Turi porą neblogų žaidėjų – kartais tiek ir užtenka. Bravo jiems, sveikinimai tikrai Utenai, „Juventusui“, klubo fanams. Tam mieste myli žmonės „Juventusą“, svarbus tam miestui klubas.
Čia pabrėžiu, kad sveikinu uteniškius ir Utenos klubo fanus, o visos Lietuvos fanai, kurie šventė visos Lietuvos pergalę, kaip aš sakiau sekmadienį ir sakiau, kad antradienį į eterį pasakysiu: jūs tai galit čiulpt ****“, – tinkalaidėje „Už Atlanto“ kalbėjo R. Vyšniauskas.
Garsus sporto rungtynių komentatorius pirmadienį pripažino, kad tardamas šiuos žodžius jis pasielgė neatsakingai ir pažadėjo visus per pasaulio futbolo čempionato laikotarpį uždirbtus pinigus paaukoti Ukrainai.
„Neseniai tikrai perlenkiau lazdą pavartodamas frazę „C**“ ir galėčiau niekaip nereaguoti, tai tikrai greitai pasimirštų (o gal jau pasimiršo), bet manau, kad pasielgus neatsakingai yra teisinga padaryti kažką gero ir naudingo.
Todėl visus per World Cupą (pasaulio futbolo čempionatą – red.) uždirbtus pinigus paaukosiu Ukrainai. Kokia tai tiksliai bus suma žinosiu liepos viduryje, pasibaigus čempionatui. Tada ir padarysiu pavedimą į Blue/Yellow sąskaitą bei pasidalinsiu su jumis“, – savo feisbuko paskyroje rašė R. Vyšniauskas.
Susiję straipsniai
Pats R. Vyšniauskas yra ne kartą pasakojęs, kad anksčiau palaikydavo Kauno „Žalgirį“, tačiau metams bėgant jo teigiami jausmai šiai komandai pradėjo blėsti, o dabar jis jau yra Vilniaus „Ryto“ fanas.
„Vilniaus „Rytas“ natūraliai tapo normaliu, sveiku, miesto klubu su kuriuo man, kaip vilniečiui, visiškai negėda asocijuotis ir tai kažkokia dalim yra mano asmeninis „St Pauli“ Vilniuje.
Tai yra vienintelis profesionalus ir gan didelis klubas Lietuvoj, kuris per pride mėnesį užsidės logotipą, kuris turi pride mercho, kuris turi va tokį džemperį (rodo į „Love Rytas Hate Racism“ džemperį), kuris bent jau deklaruoja tam tikras vertybes, su kuriomis man yra pakeliui ir man yra tinkamos“, – taip prieš keletą mėnesių „Už Atlanto“ tinklalaidėje kalbėjo R. Vyšniauskas.