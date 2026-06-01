Kaltinimus lietuviui skyrė „Juventus“ ekipa, kuri pasidalino viešu pareiškimu bei pridėjo, kad dėl M. Pacevičiaus rasizmo protrūkio prieš Utenos klubo legionierių Maxwellą Lewisą jau buvo kreiptasi į Lietuvos krepšinio lygą.
Kiek vėliau socialinėje erdvėje savo pozicija pasidalino ir kaltinimų sulaukęs „Neptūno“ krepšininkas.
„Labai gaila, kad Lietuvoje vis dar vyrauja „clickais“ (paspaudimais) paremta žurnalistika, bet negalvojau, kad ir krepšinio naujienų portalai tai propaguoja.
Viešai apšmeižti mano vardą be menkiausio mano komentaro apie situaciją yra mažų mažiausia žema. Visi, kas mane pažįsta, žino, kad esu absoliučiai prieš bet kokias rasizmo formas“, – rašė Pacevičius.
Maža to, jis taip pat „įgėlė“ Utenos klubo legionieriui Ivanui Vranešui. Primename, kad naujienų portalas 15min.lt pirmadienį pranešė, kad kiek anksčiau krepšininkas buvo sustabdytas būdamas neblaivus prie vairo.
„#NevairuokitIšgėrę“, – grotažyme dalinosi M. Pacevičius.
