SportasKrepšinis

Po kaltinimų rasizmu – M. Pacevičiaus žinutė „Įgėlė“ kitam „Juventus“ žaidėjui

2026 m. birželio 1 d. 23:18
Lrytas.lt
Klaipėdos „Neptūno“ aukštaūgis Martynas Pacevičius po pirmadienį įvykusių Lietuvos krepšinio lygos rungtynių tarp vietos „Neptūno“ ir Utenos „Juventus“ krepšininkų sulaukė kaltinimų dėl rasizmo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaltinimus lietuviui skyrė „Juventus“ ekipa, kuri pasidalino viešu pareiškimu bei pridėjo, kad dėl M. Pacevičiaus rasizmo protrūkio prieš Utenos klubo legionierių Maxwellą Lewisą jau buvo kreiptasi į Lietuvos krepšinio lygą.
Plačiau apie „Juventus“ kaltinimus M. Pacevičius galite skaityti paspaudę čia.
Kiek vėliau socialinėje erdvėje savo pozicija pasidalino ir kaltinimų sulaukęs „Neptūno“ krepšininkas.
Susiję straipsniai
„Neptūnas“ nenuleidžia rankų: Klaipėdoje – smūgis „Juventus“ ir pratęsta pusfinalio serija

„Neptūnas“ nenuleidžia rankų: Klaipėdoje – smūgis „Juventus“ ir pratęsta pusfinalio serija

Kažkas neįtikėtino – Šaro „Fenerbahce“ išsigelbėjo įspūdingu būdu

Kažkas neįtikėtino – Šaro „Fenerbahce“ išsigelbėjo įspūdingu būdu

„Juventus“ kaltina „Neptūno“ puolėją rasizmu – klubas kreipėsi į LKL

„Juventus“ kaltina „Neptūno“ puolėją rasizmu – klubas kreipėsi į LKL

„Labai gaila, kad Lietuvoje vis dar vyrauja „clickais“ (paspaudimais) paremta žurnalistika, bet negalvojau, kad ir krepšinio naujienų portalai tai propaguoja.
Viešai apšmeižti mano vardą be menkiausio mano komentaro apie situaciją yra mažų mažiausia žema. Visi, kas mane pažįsta, žino, kad esu absoliučiai prieš bet kokias rasizmo formas“, – rašė Pacevičius.
Maža to, jis taip pat „įgėlė“ Utenos klubo legionieriui Ivanui Vranešui. Primename, kad naujienų portalas 15min.lt pirmadienį pranešė, kad kiek anksčiau krepšininkas buvo sustabdytas būdamas neblaivus prie vairo.
„#NevairuokitIšgėrę“, – grotažyme dalinosi M. Pacevičius.
Klaipėdos NeptūnasUtenos Juventusrasizmas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.