Po pergalės prieš „Rytą“ – teisėsaugos dėmesys: neblaivus prie vairo įkliuvo „Juventus“ legionierius

2026 m. birželio 1 d. 15:45
Lrytas.lt
Vienas iš Utenos „Juventus“ klubo lyderių Ivanas Vranešas sugebėjo „suspindėti“ ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Po istorinės pergalės prieš Vilniaus „Rytą“ Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje, „Juventus“ klubo legionierius įkliuvo policijai, kai buvo sustabdytas neblaivus prie vairo.
Šią informaciją pranešė naujienų portalas 15min.lt.
Skelbiama, kad kitą rytą po Vilniuje įvykusių pergalingų rungtynių 30-metis kroatas 7.50 val. buvo sustabdytas neblaivus prie vairo Utenos miesto ribose. I. Vranešui buvo nustatytas 0,64 promilės girtumas.
Informaciją apie legionieriaus nusižengimą patvirtino ir „Juventus“ klubo vadovas Eimantas Skersis.
Jis 15min.lt patikino, kad komanda 207 cm ūgio krepšininkui nusprendė padovanoti dviratį. Pridedama, kad komanda priėmė sprendimą niekaip nesudrausminti šio krepšininko.
Legionierius jau pradėjo kovą Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijoje, kurioje jo atstovaujama Utenos komanda 2:0 pirmauja prieš Klaipėdos „Neptūną“.
I. Vranešas šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone yra vienas iš „Juventus“ lyderių. Jis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 12,2 taško, atkovoja po 5,6 kamuolio ir renka po 14,47 naudingumo balo.
