„Panathinaikos“ uždarė duris M. Grigoniui ir turi jam aiškią žinią

203 cm amerikietis buvo traumuotas per Eurolygos ketvirtfinalius su „Valencia“ ekipa, tačiau sugebėjo pasveikti finalams.
Tad atsisakius M. Grigonio paslaugų, lietuvio sezonas Graikijoje baigtas. Ir ne tik sezonas. SDNA tikina, kad M. Grigonis jau ruošiasi sugrįžimui į Kauno „Žalgirį“.
Naujienų portalo BasketNews žurnalisto Donato Urbono šaltiniai dar prieš savaitę skelbė, kad 32-ejų kaunietis baigia derybas su Lietuvos čempionais.
Savo pastarąjį sezoną Kaune gynėjas žaidė 2020–2021 metais.
Tąsyk jis Eurolygoje vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13,4 taško, atkovodavo po 2,1 kamuolio, atlikdavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 13,7 naudingumo balo.
Į Atėnų „Panathinaikos“ M. Grigonis persikėlė 2022–2023 metų sezone, o 2024 jis tapo Eurolygos čempionu.
Auksiniame sezone Eurolygoje jis vidutiniškai įmesdavo po 9 taškus ir atkovodavo po 2,7 kamuolio tiesa, vėliau gynėją vis labiau ėmė persekioti traumos.
