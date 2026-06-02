SportasKrepšinis

„Panathinaikos“ uždarė duris M. Grigoniui ir turi jam aiškią žinią

2026 m. birželio 2 d. 18:39
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ ekipa prieš Graikijos čempionato finalo mūšius su Eurolygos nugalėtoju Pirėjo „Olympiakos“ nutarė pakoreguoti savo sudėtį. SDNA portalas skelbia, kad Atėnuose žaidžiantis Marius Grigonis keičiamas į vidurio puolėją Kennethą Fariedą. Lietuvis neįtrauktas į ekipos sudėtį finalams ir išregisrtuotas iš lemiamų lygos kovų.
Daugiau nuotraukų (4)
203 cm amerikietis buvo traumuotas per Eurolygos ketvirtfinalius su „Valencia“ ekipa, tačiau sugebėjo pasveikti finalams.
Tad atsisakius M. Grigonio paslaugų, lietuvio sezonas Graikijoje baigtas. Ir ne tik sezonas. SDNA tikina, kad M. Grigonis jau ruošiasi sugrįžimui į Kauno „Žalgirį“.
Susiję straipsniai
Rinktinės sąraše – skambios pavardės, realybėje – nežinomybė: R. Kurtinaitis kalbėjo mįslingai

Rinktinės sąraše – skambios pavardės, realybėje – nežinomybė: R. Kurtinaitis kalbėjo mįslingai

Graikijos čempionato finale susitiks „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“

Graikijos čempionato finale susitiks „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“

M. Grigonis pakeliui į Kauną – krepšininkas jau ant „Žalgirio“ slenksčio

M. Grigonis pakeliui į Kauną – krepšininkas jau ant „Žalgirio“ slenksčio

Naujienų portalo BasketNews žurnalisto Donato Urbono šaltiniai dar prieš savaitę skelbė, kad 32-ejų kaunietis baigia derybas su Lietuvos čempionais.
Savo pastarąjį sezoną Kaune gynėjas žaidė 2020–2021 metais.
Tąsyk jis Eurolygoje vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13,4 taško, atkovodavo po 2,1 kamuolio, atlikdavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 13,7 naudingumo balo.
Į Atėnų „Panathinaikos“ M. Grigonis persikėlė 2022–2023 metų sezone, o 2024 jis tapo Eurolygos čempionu.
Auksiniame sezone Eurolygoje jis vidutiniškai įmesdavo po 9 taškus ir atkovodavo po 2,7 kamuolio tiesa, vėliau gynėją vis labiau ėmė persekioti traumos.
Atėnų PanathinaikosKauno ŽalgirisMarius Grigonis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.