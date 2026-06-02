Į Eurolygą veržiasi dar viena Izraelio komanda

Kaip praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Jeruzalės „Hapoel“ komanda pateikė paraišką, pagal kurią tikėtųsi gauti dvejų metų Eurolygos licenciją.
Europos taurę laimėjusi Breso Burgo JL komanda Eurolygoje dalyvauti atsisakė, o ketvirtą sezoną pirmenybėse rungtyniaujančios „Monaco“ ekipos ateitis šiuo metu yra miglota, mat klubo ateities perspektyvas temdo finansiniai sunkumai.
„Hapoel“ ne vienerius metus buvo laikoma viena favoričių laimėti Europos taurę bei turėjo vieną didžiausių lygos biudžetų. Artėjančiam sezonui Izraelio klubas kelia didelius tikslus ir jau yra pasiekęs susitarimą su šį sezoną Belgrado „Crvena Zvezda“ Eurolygoje treniravusiu Saša Obradovičiumi.
D. Urbono teigimu, yra pasiektas trejų metų susitarimas.
Šį sezoną Izraelyje „Hapoel“ jau iškovojo du trofėjus nepaisant turtingesnių ir geriau žinomų Tel Avivo „Maccabi“ ir Tel Avivo „Hapoel“ klubų, šiuo metu rungtyniaujančių Eurolygoje, konkurencijos. Jeruzalės ekipa šį sezoną tapo šalies supertaurės ir lygos taurės nugalėtojais.
Eurolygos dalininkai sprendimą dėl 2026-27 m. sezone dalyvausiančių klubų priims birželio 16 d. vyksiančiame posėdyje.