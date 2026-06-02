Lietuvos krepšininkai nestabdo pasaulio trijulių čempionate – į atlapus kibusi Brazilija apraminta paskutiniu metimu

2026 m. birželio 2 d. 17:18
Pasaulio vyrų trijulių čempionate Lietuvos krepšininkai antradienį antrose D grupės rungtynėse santykius aiškinosi su Brazilija. Nesėkmę jau savo sąskaitoje turėję brazilai gavo pamoką iš ketvirtosios pasaulio reitinge užimančios Lietuvos – mūsiškiai po tikros dramos laimėjo 22:20. Tad lietuviai D grupėje tapo grupės lyderiais.
Lietuviai mačo pradžioje perėmė iniciatyvą ir labai greitai per dvi minutes pirmavo 9:6. Vis dėlto po keturių minučių kovos Brazilija pirmą kartą sugebėjo išsiveržti į priekį 12:11.
Vis dėlto lietuviai sugebėjo perimti iniciatyvą ir likus grumtis 3 min. vėl pirmavo 17:15. Praėjus dar vienai minutei lietuviai buvo priekyje 19:17.
Abi ekipos bandė mesti tolimus metimus, o galiausiai brazilai išlygino rezultatą 20:20.
 
Tad buvo aišku, kad reikia žaisti iki dviejų taškų skirtumo. Ir pergalę lėmė tolimas Evaldo Džiaugio tolimas metimas – 22:20.
Tai buvo jau antroji Lietuvos sėkmė pasaulio čempionate. Prieš kelias valandas mūsiškiai įveikė Belgiją 21:14, o brazilai pirmoje dvikovoje nusileido Puerto Rikui 17:19.
Dar vienoje grupės aksitatoje Prancūzija sugebėjo palaužti belgus 21:20.
Į atkrintamųjų varžybų etapą pateks trys pirmąsias vietas grupėje užėmusios rinktinės. Jei pirmąją vietą laimėjusi ekipa iškart pateks į ketvirtfinalį, antrąją-trečiąją pozicijas užėmusios komandos grumsis su kitų grupių ekipomis aštuntfinalyje.
