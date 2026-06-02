Lietuvos moterų trijulių rinktinė įspūdinga pergale pradėjo pasaulio čempionatą

2026 m. birželio 2 d. 13:57
Trijulių krepšinio pasaulio čempionate Varšuvoje (Lenkija) Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo savo žygį čempionių titulo link.
Po itin nuožmios kovos lietuvės 19:17 įveikė penktą reitingą čempionate turėjusią Kanados komandą.
Nuo pat dvikovos pradžios komandos keitėsi taškais ir sėkmingais tiek gynybiniais, tiek puolimo epizodais.
Rezultatui esant 11:11 itin svarbų dvitaškį sulig sirena pataikė K. Nacickaitė-van der Horst. Likus dviems minutėms dar vieną dvitaškį pataikė Gabrielė Šulskė (15:12). Nors kanadietės atsakė tašku su pražanga (15:14), prasiveržimu atsakė Justina Miknaitė (16:14).
Paaiškėjo Lietuvos 3x3 rinktinių sudėtys pasaulio čempionatui

Vilniaus sporto širdyje – 3x3 krepšinio tarptautinės kovos su pasaulio čempionais lietuviais

Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

Likus minutei lietuvės pirmavo minimalia persvara (16:15), tačiau likus 40 sekundžių dvi baudas po pražangos metė kanadietės. Pataikius vieną metimą, sudėtingai taškus pelnė K. Nacickaitė-van der Horst, tačiau likus 10 sekundžių kanadietės rezultatą išlygino.
Lemiama ataka buvo lietuvių rankose. Po puikaus derinio K. Nacickaitė-van der Horst gavo kamuolį po krepšiu ir išprovokavo pražangą metimo metu likus žaisti vos 1,8 sekundės.
Kamilė pataikė abu baudos metimus, kanadiečių dvitaškis buvo nesėkmingas ir lietuvės šventė pergalę.
Iš 19 Lietuvos rinktinės surinktų taškų 10 pelnė K. Nacickaitė-van der Horst, 4 pridėjo J. Miknaitė, 3 – Gabrielė Šulskė, 2 – Giedrė Labuckienė, sugriebusi 9 atšokusius kamuolius.
Pasauliniame moterų rinktinių čempionato reitinge Kanada pagal sezone surinktus taškus užima penktąją vietą, kai lietuvės – tik 18-tos. Kitos lietuvių rungtynės – antradienį, birželio 2-ąją, 15:45 val. Lietuvos laiku.
