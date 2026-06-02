Lietuvos trijulių rinktinė atsitrenkė į galingai tolimus metimus metusią Prancūziją

2026 m. birželio 2 d. 16:24
Lrytas.lt
Pasaulio 3x3 krepšinio čempionate Lenkijos sostinėje Varšuvoje Lietuvos moterų rinktinei nepavyko pratęsti pergalių kelio. Mūsiškės antrame D grupės mače krito prieš vieną iš reitingo lyderių Prancūziją 12:21. Varžovės pataikė penkis tolimus metimus, kurie leido pabėgti nuo lietuvių ir laimėti.
Prancūzija reitinge žengia ketvirtoje vietoje, o lietuvės yra vos 18-oje pozicijoje.
Lietuvės siekė pirmauti su prancūzėmis ir kurį laiką tai sekėsi daryti – 5:3. Tačiau po to prancūzės tolimais metimais ne tik išlygino rezultatą, tačiau ir pabėgo net 11:7.
Likus žaisti pusę akistatos laiko – 5 min. – Prancūzija atitrūko 13:7, o lietuvės nesugebėjo surasti silpnesnių oponenčių vietų.
Prancūzės turėjo priešpaskutinę mačo minutes devynias pražangas, tačiau lietuvės ir toliau neapsigynė nuo tolimų metimų ir pralaimėjo 21:12.
Lietuvai Kamilė Nacickaitė – Van Der Horst ir Giedrė Labucienė pelnė po 4 taškus, Gabrielė Šulskė – 3 ir Justina Miknaitė – 1.
Prancūzijos ekipoje nesulaikoma buvo 10 taškų įmetusi Marie Mane.
Pirmame mače Lietuva palaužė Kanadą 19:17, o prancūzės nusileido Japonijai 13:16.
Be to penkių ekipų grupėje žaidžia ir Ukraina, kuri pirmoje dvikovoje nusileido pirmąją pergalę iškovojusiai Kanadai 14:11.
Į atkrintamųjų varžybų etapą pateks trys pirmąsias vietas grupėje užėmusios rinktinės. Jei pirmąją vietą laimėjusi ekipa iškart pateks į ketvirtfinalį, antrąją-trečiąją pozicijas užėmusios komandos grumsis su kitų grupių ekipomis aštuntfinalyje.
Lietuvos moterų trijulių rinktinė į pasaulio čempionatą sugrįžo po metų petraukos ir iš viso varžosi jau trečią kartą. Tačiau iki šiol nėra iškovojusi medalių planetos pirmenybėse.
Geriausias jos rezultatas – ketvirtoji vieta 2022 m. pirmenybėse Belgijos Antverpene.
Lietuvos rinktinei šiame pasaulio čempionate atstovauja Giedrė Labuckienė, Justina Miknaitė, Kamilė Nacickaitė – Van Der Horst ir Gabrielė Šulskė.
