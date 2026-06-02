Lietuvos trijulių rinktinė pasaulio čempionate turi atsakymą, kodėl teko tampyti sirgaliams nervus

2026 m. birželio 2 d. 19:13
Lrytas.lt
„Įspūdžiai nerealūs – turime dienos rezultatą 2:0. Kaip ir šnekėjome su vyrais, tikrai čia nebus lengvų rungtynių, tad turime viską patys išsikovoti ir tada keliauti iki aukščiausių tikslų“, – po pirmos dienos kovų tikino pasaulio trijulių čempionate kovojantis Rokas Jocys.
Lietuvos trijulių rinktinė planetos pirmenybėse Varšuvoje antradienį laimėjo du mačus iš tiek pat galimų ir yra D grupės lydere.
Lietuviai pradžioje įveikė Belgiją 21:14, o po to po tikros dramos įveikė Braziliją paskutinio metimo dėka 22:20.
„Jei kalbėsime apie antrąjį mačą, tai brazilai mus išmušė savo fiziškumu. Jie leido mums per daug laisvų metimų, tai mums buvo truputį šokas – tikrai žaidėme ne vienamed aukščiausio lygio turnyre, tai nė viena komanda nebuvo „atidavusi“ mums mesti tiek daug laisvų metimų, kaip brazilai, – aiškino R. Jocys. – Pradžioje tuos metimus mes sumetėme, tačiau pabaigoje jų mums pritrūko, nes nepataikėme. Tas ir lėmė nervų tampymą“.
– Ko galima tikėtis iš poryt vyksiančių kitų dviejų grupės mačų?
– Laukia labai stiprūs varžovai – prancūzai ir Puerto Rikas. Negalime šių rinktinių nuvertinti ir tikėtis dar dviejų pergalių.
Į planetos pirmenybių atkrintamųjų varžybų etapą pateks trys pirmąsias vietas grupėje užėmusios rinktinės.
Jei pirmąją vietą laimėjusi ekipa iškart pateks į ketvirtfinalį, antrąją-trečiąją pozicijas užėmusios komandos grumsis su kitų grupių ekipomis aštuntfinalyje.
