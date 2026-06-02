Mirė legendinis D. Songailą treniravęs NBA strategas

2026 m. birželio 2 d. 09:02
Prieš prasidedant finalo serijai NBA pasaulį sukrėtė liūdna žinia – eidamas 80-uosiuos savo gyvenimo metus mirė legendinis treneris Rickas Adelmanas.
R. Adelmano treniravimo karjera NBA lygoje truko daugiau nei tris dešimtmečius. Darbą jis pradėjo 1983-iaisiais kaip „Portland Trail Blazers“ asistentas (1983-1989), vėliau klube užėmęs ir vyr. trenerio pareigas (1989-1994).
Ko gero, geriausiai R. Adelmanas yra žinomas del savo darbo „Sacramento Kings“ komandoje, kurią treniravo 1999-2006 metais. Jo vedama ekipa 2001-02 m. sezone iškovojo 61 pergalę ir užfiksavo geriausią rezultatą Vakarų konferencijoje, tačiau po įspūdingos kovos 3:4 Vakarų konferencijos finale nusileido „Los Angeles Lakers“ krepšininkams.
Iki šiol yra tikima, kad šeštosios šios serijos rungtynės buvo nulemtos, o gal net ir suklastotos, teisėjų. Dėl sukčiavimo nuteistas NBA arbitras Timas Donaghy vėliau teigė, kad šeštosiose serijos rungtynėse dirbę teisėjai buvo „susitepę“. Pati save tyrusi lyga pažeidimų tada nenustatė.
R. Adelmanas 2003-2005 metais „Kings“ klube treniravo ir lietuvį Darių Songailą.
Su „Portland Trail Blazers“ ekipa R. Adelmanas du kartus žaidė NBA finaluose, abukart (1990 m. ir 1992 m.) juos pralaimėdamas atitinkamai „Detroit Pistons“ ir „Chicago Bulls“ ekipoms.
Paskutinįsyk R. Adelmanas NBA komandą treniravo 2014-aisiais, kai buvo „Minnesota Timberwolves“ vairininkas.
