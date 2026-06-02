Po įspūdingos pergalės – Šaro kirtis „Fenerbahce“ fanams

Ketvirtąjį kėlinį „Fenerbahce“ pradėjo atsilikdama 15 taškų skirtumu ir buvo pelniusi vos 36 taškus (36:51). Visgi gynyboje sukaustę savo oponentus Šaro vyrai lemiamą ketvirtį laimėjo 24:8 ir minimaliu skirtumu išplėšė pergalę.
Iš pradžių pasakoję, kad jo žaidėjai parodė charakterį, paklaustas apie fanų palaikymas Šaras pernelyg daug pagyrų neturėjo.
„Fanai... Fanai visada tave aktyviau palaiko, kai žaidi gerai. Kai antrojoje pusėje žaidėme geriau, pagerėjo ir fanų palaikymas. Negalime skųstis, nes šie fanai su mumis buvo sudėtingomis akimirkomis.
Aišku, suprantam, kad artėja vasara ir ateiti yra sudėtingiau, bet būtent dabar komandai fanų labiausiai ir reikia“, – kalbėjo lietuvis.
Daugiau nei 13 tūkstančių žiūrovų talpinančioje arenoje pirmadienio vakarą „Fenerbahce“ ir „Efes“ kovą stebėjo tik 4607 sirgaliai.
Kitos serijos iki 3 pergalių rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį, 20:00 val. Lietuvos laiku.
Šarūnas Jasikevičius Stambulo Fenerbahce Turkijos vyrų krepšinio čempionatas
