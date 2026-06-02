Po „Juventus“ kaltinimų rasizmu – LKL reakcija

2026 m. birželio 2 d. 12:10
Lietuvos krepšinio lyga, gavusi oficialų Utenos „Juventus“ klubo kreipimąsi, pradėjo tyrimą dėl galimai rasistinio pobūdžio incidento po trečiųjų LKL, kurią remia „Betsson“ pusfinalio serijos rungtynių tarp Klaipėdos „Neptūno“ ir Utenos „Juventus“.
Šiuo metu LKL renka informaciją ir paaiškinimus iš incidente minimų asmenų bei kitų rungtynių dalyvių, taip pat analizuoja turimą vaizdo ir garso medžiagą bei kitus tyrimui reikšmingus duomenis.
LKL į kiekvieną galimą diskriminacijos, rasizmo ar kitų pagarbos žmogui principus pažeidžiančių veiksmų atvejį žiūri itin rimtai ir atsakingai. Lyga laikosi nulinės tolerancijos politikos bet kokioms rasizmo, diskriminacijos, neapykantos kurstymo ar žmogaus orumą žeminančio elgesio apraiškoms.
Lietuvos krepšinio lyga ragina klubus, žaidėjus, trenerius, sirgalius ir visus LKL rungtynių dalyvius išlaikyti pagarbą vieni kitiems, gerbti pamatines kiekvieno žmogaus teises ir vertybes.
Viena didžiausių „YouTube" žvaigždžių Jesser atvyks į Lietuvą?

Į Eurolygą veržiasi dar viena Izraelio komanda

Ž. Urbono komanda Rumunijoje po dramatiškos kovos liko be medalių

Artėjant svarbiausioms ir lemiamoms LKL, kurią remia „Betsson“, finalinėms rungtynėms, skatiname susitelkti į krepšinį, sportinę kovą ir sąžiningą konkurenciją aikštelėje, vengiant provokacijų ir konfliktų.
Apie tyrimo išvadas informuosime, kai bus surinkta bei įvertinta visa reikšminga informacija.
Utenos JuventusKlaipėdos NeptūnasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
