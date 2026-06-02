Prieš stojant į kovą LKL finalo serijoje – neeilinė žalgiriečių treniruotė

2026 m. birželio 2 d. 20:18
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, ruošdamiesi Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalo serijai, surengė treniruotę lauke.
Pakeista erdvė pakėlė nuotaiką žaidėjams, o apie tai specialiame „Žalgiris Insider“ video reportaže kalbėjo Ąžuolas Tubelis ir fizinio rengimo treneris Justinas Grainys.
„Labai geras jausmas. Visų pirma, nuostabus oras, šilta. Aišku, gal dabar turime vėjo, kuris mus atvėsins, tad bus dar geriau. Turėjome čia prie arenos tokią lauko treniruotę.
Čia krepšinio aikštelėje pasidarėme tiek tempimo, tiek, vadinamojo, sprogstamosios galios judėjimo pratimų. Paskui sujungėme tarpais su krepšiniu. Žaidėme ir „amerikankę“, žaidėme ir „saulutę“ – išsiaiškinome, kuris yra geriausias metikas“, – aiškino Ą. Tubelis.
„Kaip bebūtų, nuo rugpjūčio dirbame salėje, tu rungtynių krūva, monotonijos – daug. Norėjosi atlikti tą patį fizinį darbą, bet šiek tiek kitokiomis sąlygomis, kad būtų daugiau emocijos. Natūralu, su ta emocija jie tą darbą padaro kokybiškiau.
Kai yra tokia galimybė, nepabandom prisigalvoti kažko totaliai naujo, nes dangų keitimai dideli irgi nėra į naudą, bet stengiesi kitokiomis sąlygomis išspausti tą emociją“, – puolėjui antrino J. Grainys.
