Varžovų silpnybę išnaudojusi vyrų trijulių rinktinė puikiai pradėjo pasaulio čempionatą

Varžovų pražangas išnaudoję lietuviai užtikrintai 21:14 įveikė Belgiją ir įsirašė pirmąją pergalę į savo sąskaitą.
Rungtynės prasidėjo atkaklia ir fiziška kova. Po 4 žaidimo minučių Lietuva pirmavo 4:3, tačiau tada belgai užsidirbo savo septintąją pražangą, nuo kurios kiekvienąkart prasižengus yra metami du baudos metimai.
Rinktinės debiutantas Rokas Jocys sužaidus pusę dvikovos buvo pelnęs net pusę komandos taškų – keturis iš aštuonių.
Rezultatui esant 10:7 R. Jocys smeigė dar vieną tolimą metimą (12:7). Penkių taškų persvarą lietuviai ne tik išlaikė, bet ir didino.
Paskutine vinimi į Belgijos karstą tapo surinkta dešimta pražanga, kuri reiškia ne tik du baudos metimus, tačiau ir lietuviams atitenkantį kamuolį. Varžovų pražangas lietuviai išnaudojo ir klausimų dėl dvikovos nugalėtojo nebekilo.
Iš viso belgai surinko net 13 pražangų, lietuviai – devynias.
Lietuva pasaulio čempionato vyrų rinktinių reitinge yra ketvirta, o Belgija užima dvyliktą vietą.
Kitos lietuvių rungtynės, kuriose bus susigrumta su Brazilija, įvyks antradienį, birželio 2-ąją, 16:35 val. Lietuvos laiku.