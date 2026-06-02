Vidury nakties – „Neptūno“ atsakas į kaltinimus žaidėjo rasizmu

„Utenos „Juventus“ klubas griežtai smerkia varžovų komandos aukštaūgio Martyno Pacevičiaus rasistinius pasisakymus po rungtynių koridoriuje mūsų komandos žaidėjo Maxwello Lewiso atžvilgiu. Klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą, prašydamas pradėti tyrimą ir išsamiai išsiaiškinti visas šio incidento aplinkybes“, – buvo rašoma pranešime.
Pats „Neptūno“ krepšininkas socialiniame tinkle „Instagram“ neigė bet kokius jam mestus kaltinimus.
„Viešai apšmeižti mano vardą be menkiausio mano komentaro apie situaciją yra mažų mažiausia žema,– rašė M. Pacevičius. – Visi, kas mane pažįsta, žino, kad esu absoliučiai prieš bet kokias rasizmo formas.“
M. Pacevičius savo įraše pridėjo ir grotažymę #NevairuokitIšgėrę, kuri galėjo būti nukreipta į „Juventus“ žaidėją Ivaną Vranešą, kurį policija neseniai sulaikė girtą prie vairo.
Praėjus kelioms valandoms – po vidurnakčio – savo poziciją išplatino ir „Neptūno“ klubas. Pranešime pateiktas ir oficialesnis M. Pacevičiaus komentaras, kuriame – ir išreikšti ketinimai eiti teisiniu keliu.
„Jokių rasistiškų užgauliojimų ar replikų iš mano pusės nebuvo ir drąsiai galiu pasakyti, kad tai yra mano vardo niekinimas. Noriu pabrėžti, kad į situaciją reaguoju labai rimtai ir mąstau imtis teisinių veiksmų prieš Utenos „Juventus“ organizaciją ir jos žaidėją Maxwell Lewis dėl šmeižto“, – pranešime teigė M. Pacevičius.
Pats „Neptūno“ klubas „kategoriškai atmeta“ kaltinimus jų žaidėjui.
„Klubas laikosi nulinės tolerancijos politikos bet kokioms diskriminacijos apraiškoms, įskaitant rasizmą, ksenofobiją ir neapykantos kurstymą. Šios vertybės yra neatsiejama mūsų kasdienės veiklos dalis tiek aikštėje, tiek už jos ribų.
Vertiname kiekvieną galimą pažeidimą rimtai, tačiau esame įsitikinę, kad bet kokie kaltinimai turi būti grindžiami faktais, o ne prielaidomis ar emocijomis. Todėl raginame susilaikyti nuo nepagrįstų vertinimų ir išankstinių išvadų, kol nėra nustatytos visos aplinkybės“, – rašo klubas.
