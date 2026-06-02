Viena didžiausių „YouTube“ žvaigždžių Jesser atvyks į Lietuvą?

Tarp jų – vienas populiariausių pasaulio krepšinio turinio kūrėjų, daugiau nei 30 milijonų sekėjų socialiniuose tinkluose turintis Jesser. Žinomas „YouTube“ kūrėjas yra geras Mato Buzelio draugas, todėl puikiai žino ne tik apie patį turnyrą, bet ir apie Lietuvą.
Organizatoriai neslepia, kad šiemet renginio planuose buvo ne vienas ambicingas sumanymas.
„BuzelisCup’26“ kasmet auga, todėl natūralu, kad sulaukiame vis daugiau dėmesio iš žinomų krepšinio pasaulio žmonių. Šiemet esame paruošę ne vieną siurprizą, tačiau apmaudu, kad Jesser negalės atvykti į Lietuvą dėl vasarą suplanuotos asmeninės šventės. Vis dėlto jis puikiai žino, kur yra Lietuva – su Matu juos sieja draugystė, todėl apie mūsų šalį yra girdėjęs tik geriausius atsiliepimus“, – teigia Justina Valauskaitė-Pakamanė, asociacijos „Mes Mūsų” vadovė.
Birželio 5 dieną Vilniuje startuosianti krepšinio šventė prasidės konferencija „Active Vilnius Arena“, kurioje dalyvaus žinomi Lietuvos krepšininkai, treneriai, sporto bendruomenės atstovai bei Matas Buzelis su šeima. Po konferencijos visi dalyviai ir svečiai bus kviečiami į šventinę krepšinio eiseną bei šventę šalia arenos.
Tuo metu birželio 5–7 dienomis vyksiantis tarptautinis „BuzelisCup’26“ turnyras suburs komandas iš daugiau nei 12 valstybių. Tris dienas jaunieji talentai Vilniuje kovos dėl čempionų titulo, o pagrindiniai turnyro finalai ir uždarymo ceremonija vyks sekmadienį „NBA Basketball School Vilnius”.
Organizatoriai neabejoja, kad tai – tik pradžia. Matas Buzelis su kiekvienu sugrįžimu į Lietuvą atveria vis daugiau durų pasaulinei krepšinio bendruomenei, o kartu atsiveža ir vardus, kuriuos iki šiol matėme tik televizijos ekranuose ar socialiniuose tinkluose.
„Šiemet sulaukiame išskirtinio dėmesio ir didelio susidomėjimo iš JAV krepšinio bei turinio kūrėjų bendruomenės. Nors ne visiems pavyks atvykti į Vilnių, matome didžiulį norą būti šios bendruomenės dalimi. Tikime, kad kitais metais dalį šių žmonių jau išvysime Lietuvoje. Matas tampa tiltu tarp Lietuvos ir pasaulinės krepšinio bendruomenės, „BuzelisCup“ – renginiu, kurį vis daugiau žinomų asmenybių nori aplankyti“, – teigia organizatoriai.