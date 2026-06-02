Ž. Urbono komanda Rumunijoje po dramatiškos kovos liko be medalių

„Dinamo“ lemiamosiose trečiosiose serijos dėl trečiosios vietos rungtynėse po pratęsimo 101:105 (31:17, 20:21, 15:22, 20:26, 15:19) nusileido Krajovos SCMU krepšininkams ir seriją pralaimėjo 1:2.
Ketvirtajame kėlinyje likus žaisti kiek mažiau nei pusantros minutės „Dinamo“ dar turėjo 6 taškų persvarą (86:80_, tačiau per likusį laiką nebesugebėjo pelnyti nė taško, o oponentams leido išlyginti rezultatą. Pratęsime stipresnis buvo svečiuose žaidę SCMU žaidėjai.
Pirmąsias serijos rungtynės Ž. Urbono auklėtiniai buvo laimėję 102:94, tačiau antrosiose buvo beviltiškai sutriuškinti rezultatu 62:101.
„Dinamo“ komandoje rungtyniavo ir Lietuvos krepšinio sirgaliams pažįstamas Viačeslavas Bobrovas, kuris 2017-2018 m. sezone gynė Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipos garbę. Jis lemiamose rungtynėse per 26 minutes surinko 16 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 20 naudingumo balų.
Bukarešto „Dinamo“ yra tituluočiusias Rumunijos krepšinio klubas, turintis net 22 titulus, tačiau paskutinįkart šalies čempionatą jis laimėjo tik 2003-iaisiais.
Ž. Urbono treniruojamas „Dinamo“ klubas į stipriausių šalies komandų ketvertą iki tol nebuvo patekęs net 21 metus, kai 2004-05 m. sezone rungtyniavo finale.
Reguliariajame sezone „Dinamo“ su 20 pergalių ir 8 pralaimėjimais buvo antras. Europos taurėje rungtyniaujanti Klužo-Napokos „U-BT“ komanda Rumunijos čempionate prisijungia tik nuo ketvirtfinalio etapo.