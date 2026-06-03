„McDonald‘s žvaigždžių alėją“ papildė Sylvaino Francisco delno įspaudas

Trečiadienį specialiame renginyje S.Francisco delno įspaudą krepšinio gerbėjai išvydo greta jau įamžintų Arvydo Sabonio, Pauliaus Jankūno, Manto Kalniečio, Edgaro Ulanovo, Modesto Paulausko ir kitų žaliai baltų legendų.
„Man tai yra didelė garbė – būti šalia tokių vardų „Žalgirio“ istorijoje. Nuo pat atvykimo į Kauną jaučiau didelį sirgalių palaikymą, o tokie įvertinimai tik dar labiau motyvuoja. Džiaugiuosi galėdamas palikti savo įspaudą šiame nuostabiame krepšinio mieste“, – sakė S.Francisco iškart po delno įspaudo atidengimo ceremonijos.
Praėję du sezonai „Žalgirio“ prancūzui buvo itin ryškūs – S.Francisco buvo vienas komandos lyderių Eurolygoje, išsiskyręs rezultatyvumu, kūryba ir gebėjimu keisti rungtynių eigą. Puikus žaidimas neliko nepastebėtas – šiame sezone jis buvo išrinktas į simbolinį Eurolygos žaidėjų pirmąjį penketuką.
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„Žvaigždžių alėja“ jau seniai tapo vieta, kur susitinka krepšinio istorija ir sirgalių prisiminimai. Džiaugiamės, kad šiemet joje įamžintas ir Sylvainas Francisco – žaidėjas, kurio pasirodymai aikštėje ir ryšys su komandos gerbėjais paliko ryškų pėdsaką. Džiaugiamės galėdami prisidėti ir palaikyti nuostabią Lietuvos krepšinio bendruomenę“, – sako Petre Tintoi, „McDonald‘s“ generalinis direktorius Baltijos šalyse.
Simbolinio delno įspaudo atidengimo renginyje netrūko geros nuotaikos, sirgalių šypsenų ir galimybių pabendrauti su žaidėju – susirinkusieji fotografavosi, rinko autografus ir kartu šventė dar vieną įsimintiną „Žalgirio“ akimirką.
Savanorių prospekte įsikūrusi „McDonald‘s Žvaigždžių alėja“ – jau ilgą laiką svarbi susitikimo vieta krepšinio gerbėjams. Taip pat čia esančiame „McDonald‘s“ restorane galima iš arti apžiūrėti įspūdingus trofėjus, marškinėlius su žymių krepšininkų parašais ir jau 24 žalgiriečių delnų įspaudus, tarp kurių nuo šiol ir S.Francisco.
Kauno ŽalgirisSylvainas FranciscoMcDonald's
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