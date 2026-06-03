Aiškus U20 merginų krepšinio rinktinės kandidačių sąrašas Europos čempionatui Lietuvoje

Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
Praėjusią vasarą trenerio E. Ženevičiaus vadovaujama Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate iškovojo sidabro medalius.
Tai buvo pirmasis kartas per Lietuvos nepriklausomybės istoriją, kai U20 merginų rinktinė iškovojo Europos čempionato medalį.
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Paklaustas, apie šią Lietuvoje vyksiantį U20 Europos čempionatą, rinktinės treneris E. Ženevičius sakė:
„Tai naujas iššūkis, kurio labai laukiu. Čempionatas Lietuvoje yra papildomas spaudimas, kurio mes tikrai nebijome. Žaidėjos tą priima kovingai ir drąsiai.“
U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje. Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
„Tai rimtos komandos. Mūsų tikslas bus kaip ir praėjusiais metais – laimėti artimiausias rungtynes. Kiekvienos rungtynės yra labai svarbios ir per daug į priekį nežiūrime. Čempionatas yra labai slidus dalykas, todėl turi vyrauti susikaupimas ir rimtas darbas. Mūsų pogrupis yra stiprus, bet ir mes patys esame stiprūs“, – kalbėjo E. Ženevičius.
Sidabriniame Lietuvai Europos čempionate rinktinės garbę gynė net septynios krepšininkės, kurios galės žaisti ir šių metų pirmenybėse.
Tarp jų – į simbolinį čempionato penketą patekusi Danielė Paunksnytė. Paskutinėse grupės rungtynėse prieš Izraelį D. Paunksnytė pelnė 43 taškus ir pagerino visų laikų U20 Europos čempionatų rekordą.
Rinktinės treneriai ir personalas: Egidijus Ženevičius (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas“), Kamilė Mickutė (V. Knašiaus KM), Lukas Aleksandravičius, („Gargždai“), Deividas Rinkevičius, Evelina Koriznaitė (Vilniaus KM), Gabija Strolytė.
U20 Lietuvos rinktinės kandidatės
Sintija Aukštikalnytė (Vilniaus „Kibirkštis“, Virdžinijos universitetas)
Gustė Dziatkauskaitė (Kauno „Aistės-LSMU“)
Victorija Matulevičius (Towson „Tigers“)
Danielė Paunksnytė (Vilniaus „Kibirkštis“)
Rosita Rusovičiūtė (Vilniaus „VKM-Kibirkštis-MRU“)
Gabija Galvanauskaitė (Vilniaus „Kibirkštis“)
Karolina Drakšaitė (Kauno „Aistės-LSMU“)
Vakarė Griškutė (Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“)
Gėla Kačinskaitė (Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“)
Aida Budvilaitė (MKK „Panevėžys“)
Rusnė Utkaitė (Vilniaus „VKM-Kibirkštis-MRU“)
Evelina Lygutaitė (Vilniaus „VKM-Kibirkštis-MRU“)
Viltė Peleckytė (BC „Deivės“)
Aušrinė Gaubytė („TTT Juniores“)
Viltė Kačerauskaitė (Shepherd University)
Karolina Kardokaitė Alytaus „ALYTUS-GUT.LT“
Glorija Liužinaitė (Vilniaus „VKM-Kibirkštis-MRU“)
Monika Dokšaitė (Klaipėdos „VKKM-KU-Neptūnas-Amberton“