Čempionų lygos finale suspindėjęs S. Lukošius pasirašė sutartį su Eurolygos klubu

Šią žinią pirmasis pranešė žurnalistas Andrea Calzoni.
Skelbiama, jog Vilniaus „Ryto“ krepšininkas su Dubajaus klubu sudarė 3 metų sutartį, tačiau dar vieną sezoną nuomos pagrindais žais Lietuvos sostinės ekipoje.
FIBA Čempionų lygoje S. Lukošius rinko po 8,3 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 8 naudingumo balus.
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Tačiau Vokietijos pilietybę turintis lietuvis sužibo Čempionų lygos finale, kuomet pataikęs 7 tritaškius surinko 23 taškus ir tapo naudingiausiu finalo ketverto krepšininku.
LKL čempionate S. Lukošius rinko po 6,6 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,9 naudingumo balo.