G. Meškonytė: „Didžiausia svajonė – iškovoti medalį su Lietuvos rinktine“

Praėjusį sezoną puolėja kartu su Vilniaus „Kibirkšties“ klubu laimėjo tris trofėjus – Baltijos lygą („Open Smart Way“), Lietuvos čempionatą ir Karalienės taurę.
Šiuo metu krepšininkė atostogauja ir kaupia jėgas Lietuvos rinktinės stovyklai, kuri prasidės liepos viduryje.
„Man asmeniškai po sezono norisi 1–2 savaites atitrūkti nuo sporto ir pakeisti aplinką. Todėl po sezono buvo nemažai kelionių ir atostogų. Dabar jau sportuoju ir treniruotės tik intensyvės.“
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Per savo karjerą 28-erių G. Meškonytė jau atstovavo garsiems Lenkijos, Turkijos, Ispanijos, Latvijos ir Vokietijos klubams.
Vis tik didžiausią prioritetą krepšininkė visuomet teikia Lietuvos rinktinei:
„Žaisti Lietuvos rinktinėje yra didžiausia garbė. Labai džiaugiamės, kad praėjusią vasarą žaidėme Europos čempionate ir laukiame kitų metų čempionato Lietuvoje. Gavome gerų pamokų ir būtų tikrai sunkiau žaisti kitų metų čempionate, jeigu būtume praleidę „EuroBasket 2025“. Šiemet stovykloje galbūt išbandysime ir tam tikrų naujovių, kurias galėskime pritaikyti savo žaidime“, – apie rinktinės vasaros planus kalbėjo vilnietė.
Paklausta apie didžiausią savo karjeros svajonę, G. Meškonytė atsakė:
„Didžiausia svajonė – iškovoti medalį su Lietuvos rinktine. Aišku, tai padaryti Lietuvoje vyksiančiame Europos čempionate būtų išvis nerealus jausmas. Kita vertus, aš į viską stengiuosi žiūrėti realistiškai. Giliai gal turiu kažkokių svajonių, bet norisi jas pasilaikyti daugiau sau.“
Daugiau Lietuvos rinktinės krepšininkės G. Meškonytės minčių apie sportą ir laisvalaikį – tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas“.