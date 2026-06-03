Sostinės oro uoste M. Buzelį ir jo brolį bei „Bulls“ trenerius pasitiko tėtis Aidas bei kitas NBA žaidėjas – „Denver Nuggets“ aukštaūgis bei Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Jis apsikabino Matą, nes jau senokai yra Buzelių šeimos draugas, o dar NCAA bei G lygos laikais padėjo Matui patarimais ir treniruotėmis.
Tik sugrįžęs namo M. Buzelis panirs į baigaimuosius organizacinius reikalus, mat birželio 5–7 dienomis vyks jau trečiasis „Buzelis Cup“ renginys. Pirmą kartą jo metu Vilniuje vyks ir konferencija, kurioje dalyvaus net tik J. Valančiūnas, bet ir kiti žinomi šalies krepšininkai, treneriai, sporto žmonės ir pats M. Buzelis su šeima.
Po konferencijos tris dienas vyks ir jaunimo krepšinio turnyras, kuriame varžysis 100 komandų iš 12 šalių.
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„Ar bus sunku iškart į „Buzelis Cup“ panirti? Ne, tikrai nesunku, nes man tėvai padėjo, ypač mama, draugai. Tikrai nebus sunku. Viskas labai šaunu“, – tikino M. Buzelis.
Kaip visada, J. Valančiūnas pajuokavo, kad senai buvo kažkokiose sutiktuvėse ir pasidžiaugė, kad jose dalyvauja senokai matyta žiniasklaida.
„Chicago Bulls“ ekipai atstovaujantis M. Buzelis šiame NBA sezone nepateko į atkrintamąsias kovas.
„Bulls“ klubas sezoną baigė su su 31 pergale ir 51 nesėkme. Toks rezultatas leido klubui Rytų konferencijoje užimti tik dvyliktą vietą.
Į Lietuvą grįžusiam M. Buzeliui – ypatingas dėmesys: pasitiko ir J. Valančiūnas
„Sezonas nesiklostė taip, kaip norėjome. Bet vienas dalykas, ko išmokau per šiuos metus – tai krepšinio realybė. Kartais negali kontroliuoti pasėkmių, bet gali kontroliuoti save. Tad šią vasarą aš dirbsiu labai sunkiai, man tai bus sunki vasara“, – dar prieš atvykdamas į Lietuvą JAV žiniasklaidai sakė antrąjį savo sezoną NBA lygoje užbaigęs Matas Buzelis.
Lietuvis šį sezoną NBA čempionate rinko vidutiniškai po 16,3 taško, atsikovojo po 5,8 kamuolio, atliko 2,1 rezultatyvaus perdavimo, 1,5 bloko ir perėmė 0,7 kamuolio.
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