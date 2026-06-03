Lietuvos čempionių gretose – universali Lenkijos rinktinės krepšininkė

Su 188 cm ūgio krepšininke, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos, lengvosios ir sunkiosios krašto puolėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui.
Praėjusį sezoną A. Makurat praleido Italijoje, Kampobaso „Magnolia Basket“ komandoje, kurią Lietuvos čempionės įveikė pirmajame FIBA moterų Europos taurės atkrintamųjų varžybų etape.
Šiame turnyre lenkė vidutiniškai metė po 11,4 taško, atkovojo po 3,7 kamuolio, atliko po 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 10,1 naudingumo balo.
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„Ana yra žaidėja, kurią labai norėjome matyti mūsų komandos sudėtyje. Nors ji dar gana jauna, tačiau jau yra sukaupusi didelę įvairaus lygio tarptautinių rungtynių patirtį. Svarbu, kad tai yra komandinio tipo žaidėja, turinti geras fizines savybes, puikų metimą, aukštą krepšinio intelektą, kuris leidžia priimti teisingus sprendimus svarbiausiais rungtynių momentais.
Tikimės, kad šios savybės suteiks mūsų komandai papildomos kokybės tiek puolime, tiek gynyboje, todėl labai džiaugiamės jos sprendimu pasirinkti mūsų komandą“, – kalbėjo klubo sporto direktorius Arnas Labuckas.
A. Makurat profesionalės karjerą pradėjo gimtojoje Lenkijoje būdama vos 17 metų. Studijoms išvyko į JAV, kur porą metų mokėsi ir žaidė viename tituluočiausių NCAA lygoje Konektikuto universitete (UConn).
Grįžusį į Europą, ji metus praleido gimtinėje, vėliau persikėlė į Italijos aukščiausią lygą, kur atstovavo Sasario „Dinamo“, Venecijos „Umana Reyer“ ir Kampobaso „Magnolia Basket“ komandoms.
Nacionalinės rinktinės marškinėlius krepšininkė pirmą kartą apsivilko sulaukusi 19 metų. Atrankos į 2027 m. Europos čempionatą, kuris vyks ir Lietuvoje, cikle ji per trejas sužaistas rungtynes savo komandai vidutiniškai rinko po 8,7 taško, 5 atkovotus kamuolius, 1 rez. perdavimą ir 7,7 naudingumo balo.
Artėjantį sezoną be A. Makurat „Kibirkštyje-TOKS“ rungtyniaus sutartis su klubu turinčios Daugilė Ūsė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė, Brigita Sinickaitė ir Nausia Woolfolk