Madrido „Real“ krepšininkai prisivirė košės

Karališkasis klubas pirmose ketvirtfinalio serijos rungtynėse patyrė pralaimėjimą ir yra prispaustas prie sienos – „Real“ namuose 97:98 (26:21, 24:27, 25:23, 22:27) nusileido Tenerifės „La Laguna“ klubui.
Netikėtą pergalę iškovojusi R. Giedraičio atstovaujama Tenerifės komanda šiuo metu serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1:0.
Tai reiškia, kad jei šioje serijoje „Real“ patirs dar bent vieną pralaimėjimą, šios komandos sezonas Ispanijos čempionate baigsis dar ketvirtfinalyje.
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Antradienį vykusio mačo herojumi tapo Jaime Fernandezas, kuris pataikė fantastišką tolimą metimą ir paskutinėmis sekundėmis išvedė svečius į priekį.
„Real“ žvaigždė Mario Hezonja dar turėjo šansą išplėšti pergalę, bet paskutinysis jo metimas buvo blokuotas.
Antrosios ketvirtfinalio serijos rungtynės ketvirtadienį bus žaidžiamos Tenerifėje.