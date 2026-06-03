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Madrido „Real“ krepšininkai prisivirė košės

2026 m. birželio 3 d. 08:15
Lrytas.lt
Eurolygos vicečempione tapusi Madrido „Real“ ekipa sulaukė nemalonumų Ispanijos krepšinio čempionate.
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Karališkasis klubas pirmose ketvirtfinalio serijos rungtynėse patyrė pralaimėjimą ir yra prispaustas prie sienos – „Real“ namuose 97:98 (26:21, 24:27, 25:23, 22:27) nusileido Tenerifės „La Laguna“ klubui.
Netikėtą pergalę iškovojusi R. Giedraičio atstovaujama Tenerifės komanda šiuo metu serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1:0.
Tai reiškia, kad jei šioje serijoje „Real“ patirs dar bent vieną pralaimėjimą, šios komandos sezonas Ispanijos čempionate baigsis dar ketvirtfinalyje.
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„Real“ žvaigždė Mario Hezonja dar turėjo šansą išplėšti pergalę, bet paskutinysis jo metimas buvo blokuotas.
Antrosios ketvirtfinalio serijos rungtynės ketvirtadienį bus žaidžiamos Tenerifėje.
Madrido RealTenerifės IberostarIspanijos krepšinio čempionatas

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