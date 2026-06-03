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Margiris Normantas sulaukė įvertinimo Ispanijoje

2026 m. birželio 3 d. 09:13
Lrytas.lt
Legionieriaus duoną kramsnojantis Margiris Normantas atkreipė į save dėmesį Ispanijoje.
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Lietuvis buvo įvardintas tarp geriausiai besiginančių šio sezono Ispanijos krepšinio lygos žaidėjų. Nors geriausiai besiginančiu krepšininku buvo pripažintas Madrido „Real“ lyderis Walteris Tavaresas, nepastebėtas neliko ir lietuvis.
Skelbiama , kad Bilbao „Surne Basket“ komandai atstovaujantis 29-erių lietuvis sulaukė 3 trenerių balsų.
Tuo metu W. Tavaresas gavo 33 balsus ir iškovojo penktąjį geriausiai besiginančio žaidėjo titulą Ispanijoje.
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Geriausiai besiginančio lygos žaidėjo rinkimuose savo balsus atidavė lygos treneriai, ekspertai bei žiniasklaidos atstovai.
M. Normantas šiame Ispanijos krepšinio lygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmeta po 7,9 taško, atkovoja po 2,2 kamuolio ir atlieka po 1,8 rezultatyvaus perdavimo.
Ispanijos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose lietuvio komanda ketvirtfinalio etape susikaus su „Valencia“ krepšininkais.
Margiris NormantasBilbao BasketIspanijos krepšinio čempionatas

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