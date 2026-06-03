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Šaro auklėtiniai pasiekė dar vieną dramatišką pergalę

2026 m. birželio 3 d. 23:43
Lrytas.lt
Turkijos krepšinio pusfinalyje sėkmingą žygį tęsia Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“.
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Lietuvio auklėtiniai namuose 73:72 (16:18, 16:29, 24:11, 17:14) palaužė Stambulo „Anadolu Efes“ ekipą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2:0.
Įdomu, jog ir pirmose serijos rungtynėse „Fenerbahce“ laimėjo minimaliu pranašumu – 60:59.
„Fenerbahce“ ekipą į priekį vedė 20 taškų pelnęs Tarikas Biberovičius, Talenas Hortonas-Tuckeris prie pergalės pridėjo 19 taškų.
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Pralaimėtojų komandoje Jordanas Loydas surinko 19 taškų.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceStambulo Anadolu Efes
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