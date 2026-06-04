„BuzelisCup'26“ – didžiausios Lietuvos krepšinio žvaižgdės susirinks išskirtiniam renginiui

Krepšinio šventė prasidės Birželio 5 dieną, Active Vilnius Arenoje, kur vyks tikra krepšinio fiesta „BuzelisCup’26“ konferencija, kurioje dalyviai bei žiūrovai turės išskirtinę galimybę vienoje vietoje išvysti ne vieną dabarties ir praeities Lietuvos krepšinio žvaigždę. Matas Buzelis, Jonas Valančiūnas ir kitos ryškios krepšinio asmenybės, treneriai bei sporto pasaulio atstovai surinks išskirtinei progai – pasidalinti savo istorijomis, bei patirtimi su jaunąja karta.
Konferencijos metu vyks pranešimai, diskusijos, pokalbiai, o renginio dalyvių lauks galimybė laimėti itin vertingų rėmėjų prizų įsteigtų „Reebok“, „BetterGuards“, „Rezus Klinika“, bei Mato Buzelio šeimos!
Po konferencijos visi dalyviai ir miesto svečiai bus kviečiami rinktis šalia „Active Vilnius Arena“ vyksiančioje krepšinio šventėje bei eisenoje aplink areną. Renginio metu vaikų, trenerių ir krepšinio bendruomenės lauks muzika, pramogos, rėmėjų bei partnerių veiklos, o svarbia simboline iniciatyva taps Prezidento Valdaus Adamkaus artėjančio 100-mečio paminėjimas, įteikiant proginę trispalvę vaikų krepšinio komandai atstovausiančiai Lietuvą tarptautiniuose turnyruose.
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Šimtai žmonių su oranžiniais krepšinio kamuoliais ir įvairių šalių vėliavomis bursis bendram įsiamžinimui bei simbolinei bendrystės akcijai, kuri taps vienu ryškiausių viso savaitgalio akcentų.
Organizatoriai teigia, kad „BuzelisCup’26“ tampa ne tik sporto renginiu, bet ir visos krepšinio bendruomenės švente, kurioje svarbi ne vien konkurencija aikštelėje, tačiau ir bendrystė, emocijos bei galimybė vaikams iš arti pamatyti ryškiausias Lietuvos bei pasaulio krepšinio asmenybes.
Šiais metais „BuzelisCup’26“ pirmą kartą išsiplėtė į visą Lietuvą „BuzelisCup’26 – Regions“ – kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu organizuojamas atrankinių turnyrų ciklas. Organizuojami 7 atrankos etapai Lietuvos miestuose Utenoje,Kretingoje,Tauragėje, Vilkaviškyje, Šiauliuose, Biržuose kurie tęsis iki pat pagrindinio „BuzelisCup’26“ turnyro Vilniuje. Kiekviename regione, bendruomėnė su Rimanto Kaukėno paramos fondas susivienys, kad išpildytų su ligomis kovojančių vaikų svajones ir primintų jiems, kad šioje kovoje jie nėra vieni.
Asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė Justina Valauskaitė-Pakamanė pabrėžia, kad šių metų renginys yra svarbus žingsnis siekiant dar ambicingesnės vizijos:
„Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei už pasitikėjimą, partnerystę ir tikėjimą šia iniciatyva. Būtent tokio palaikymo dėka galime kurti ne tik tarptautinį turnyrą, bet ir visą krepšinio savaitgalį, skirtą vaikams, šeimoms bei visai krepšinio bendruomenei. Tikime, kad Vilnius turi visas galimybes tapti ne tik Europos, bet ir pasaulio vaikų krepšinio sostine. Šiemet į sostinę atvyks komandos iš visos Lietuvos ir daugiau nei 12 šalių, o jauniesiems krepšininkams tai bus neeilinė galimybė ne tik varžytis su stipriausiais bendraamžiais, bet ir iš arti sutikti savo krepšinio herojus. Džiaugiamės, kad kartu su partneriais galime kurti renginį, kuris augina vaikų svajones, stiprina bendruomenę ir garsina Vilniaus vardą tarptautinėje sporto erdvėje.“
PROGRAMA
Birželio 5 d.
„BuzelisCup’26“ konferencija
• Susitikimas su krepšinio žvaigždėmis
• Žinomu krepšininkų pranešimai, diskusijos ir rėmėjų prizai
• Krepšinio šventė prie arenos ir eisena aplink „Active Vilnius Arena“
Birželio 5–7 d.
Tarptautinis „BuzelisCup’26“ turnyras
• Komandos iš daugiau nei 12 šalių
• Trys dienos varžybų skirtingose Vilniaus arenose
Daugiau informacijos apie BUZELIS CUP’26: www.buzeliscup.com
Daugiau informacijos apie BUZELIS CUP’26 KONFERENCIJĄ – https://projektas.lrytas.lt/buzelis-cup/
Matas BuzelisJonas ValančiūnasJonas Mačiulis
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