„BuzelisCup’26 – Regions“ finišavo Prienuose ir Biržuose: paskutiniai kelialapiai į Vilnių ir išpildytos vaikų svajonės

Tačiau „BuzelisCup’26 – Regions“ buvo ne tik krepšinis. Kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu ir šiame etape buvo tęsiama graži tradicija – pildomos sunkiai sergančių vaikų svajonės. Fondo lėšomis įgytos dovanos pasiekė tuos kuriems to reikia labiausiai.
Prienuose ypatingas dėmesys skirtas aštuonmetei Lėjai. Mergaitė šiandien kovoja su reta autoimunine liga – idiopatine trombocitopenine purpura. Nepaisant nuolatinių gydymo procedūrų, reguliarių tyrimų ir kasdienių iššūkių, Lėja išlieka kūrybinga, smalsi ir nepraranda šypsenos. Ji mėgsta piešti, dėlioti deimantines dėliones, o didžiausias džiaugsmas jai – laikas su artimaisiais ir galimybė svajoti apie paprastus vaikiškus dalykus.
Išgirdęs apie Lėjos svajones, Rimanto Kaukėno paramos fondas nusprendė pradžiuginti mergaitę ypatingomis dovanomis. Lėja sulaukė naujo šeimos nario ir geriausio draugo – liūtagalvio triušiuko, taip pat išsvajoto dviračio, kuris leis mėgautis vasaros nuotykiais ir nerūpestingomis akimirkomis gryname ore.
Biržuose jautri staigmena laukė trylikamečio Nojaus. Berniukas šiuo metu gydomas Santaros klinikų Vaikų onkohematologijos skyriuje, kur kovoja su ūmine limfoblastine leukemija. Nepaisant sudėtingo gydymo, Nojus išlieka aktyvus, pozityvus ir nepraranda tikėjimo. Jis mėgsta sportą, lanko bokso treniruotes, domisi krepšiniu, o vienu didžiausių savo herojų laiko Spider-Man.
Didžiausia Nojaus svajonė buvo su visa šeima nuvykti prie jūros ir bent trumpam pabėgti nuo ligoninės kasdienybės. Rimanto Kaukėno paramos fondo dėka ši svajonė tapo realybe – šeimai padovanotas poilsinės kelionės prie jūros dovanų kuponas. Taip pat Nojus sulaukė išsvajoto nešiojamo kompiuterio, kuriuo galės naudotis kartu su savo broliu ir seserimis, bei didelio LEGO konstruktoriaus, atnešusio daug džiaugsmo ir šviesių emocijų.
„BuzelisCup’26 – Regions“ etapais siekiama ne tik suteikti vaikams galimybę varžytis aukšto lygio turnyruose, bet ir kurti bendruomenišką, palaikymo kupiną atmosferą skirtinguose Lietuvos miestuose.
„Džiaugiamės, kad kartu su miestų bendruomenėmis, partneriais ir rėmėjais galėjome šią krepšinio šventę atvežti į įvairius Lietuvos regionus. Mums svarbu ne tik sportiniai rezultatai, bet ir vertybės, kurias kuriame kartu – bendrystė, pagalba vieni kitiems ir galimybė vaikams patirti nepamirštamas emocijas“, – sako asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė Justina Valauskaitė-Pakamanė.
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Renginio dalyviai taip pat sulaukė vertingų prizų – turnyro MVP prizus įsteigė DENON, o visus turnyro dalyvius apdovanojo Perskindol. Tuo metu Prienų ir Biržų etapų nugalėtojams atiteko svarbiausias prizas – kelialapis į „BuzelisCup’26“ finalinį etapą Vilniuje.
Prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos gali kiekvienas – kiekviena parama tampa realia pagalba sunkiai sergantiems vaikams ir prisideda prie jų svajonių išpildymo bei gydymo.
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA VAIKAMS REGIONAI
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