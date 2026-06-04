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Aišku, kokią algą gaus S. Francisco, iškeitęs „Žalgirį“ į ASVEL

2026 m. birželio 4 d. 23:22
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco pasirinko, kur tęs karjerą kitame sezone. „Basketnews“ žurnalistas Donatas Urbonas ketvirtadienį paskelbė, kad prancūzas jau iš esmės arti ilgalaikės sutarties su Vilerbano ASVEL ekipa.
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Portalas eurohoops ir žurnalistas Stavros Barbarousis konstatavo, kad prancūzas priviliotas įspūdinga alga – S. Francisco per sezoną uždirbs 4 mln. eurų.
Paskutinę vietą šį sezoną Eurolygoje užėmusi ir Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje iškritusi ASVEL kitame sezone maudysis piniguose – teigiama, kad turės 40 mln. eurų biudžetą.
Vilerbanas jau prisiviliojo Armoni Brooksą, kuriam sumokės 4,5 mln. eurų per du sezonus, taip pat ketina sudaryti kontraktus su Franku Ntilikina bei Timothe Luwawu-Cabarrot.
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Net kalbama, kad ASVEL užmetė tinklus ant Prancūzijos rinktinės žaidėjo Guerschono Yabuseles. Praėjusiame sezone ASVEL žaidėjų algoms išleido tik 5,85 mln. eurų.
28 metų 185 cm ūgio S.Francisco pastarąjį Eurolygos sezoną per 28 minutes rinko 16,5 taško (39 procentai tritaškių), 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo.
Gynėjas nuvedė „Žalgirį“ iki Eurolygos atkrintamųjų, tačiau ketvirtfinalyje 1:3 nusileido titulą gynusiai Stambulo „Fenerbahce“.
S.Francisco MVP rinkimuose liko antras, nusileidęs tik Aleksandrui Vezenkovui bei pateko į geriausių žaidėjų simbolinį penketuką.
Kauno ŽalgirisVilerbano ASVELSylvainas Francisco

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