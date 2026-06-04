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Beprotiškas NBA finalo startas – „Knicks“ išvykoje tėškė antausį varžovams

2026 m. birželio 4 d. 07:24
Lrytas.lt
Įspūdinga kova prasidėjo NBA finalo serija, kurioje dėl titulo kovoja „San Antonio Spurs“ ir „New York Knicks“ krepšininkai.
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Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vykusiose pirmose serijos rungtynėse dramatišką pergalę svečiuose iškovojo „Knicks“ ekipa, kuri įveikė varžovus 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19).
Niujorko klubas serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Likus žaisti kiek daugiau nei dvi minutes „Spurs“ dar buvo priekyje, bet per likusią rungtynių atkarpą nebesugebėjo pelnyti taškų.
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„Knicks“ surengė paskutinių dviejų minučių atkarpą spurtu 11:0 ir išvykoje nokautavo varžovus.
Nugalėtojus į pergalę vedė Jalenas Brunsonas, kuris per 37 minutes įmetė 30 taškų (10/22 dvit., 2/9 trit., 4/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Spurs“ nuo nesėkmės neišgelbėjo Victoras Wembanyama – jis įmetė 26 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Antrosios serijos rungtynės bus žaidžiamos naktį iš penktadienio į šeštadienį San Antonijuje.
„San Antonio Spurs“: Victoras Wembanyama 26, Stephonas Castle'as 17, Julianas Champagnie ir Dylanas Harperis po 16.
„New York Knicks“: Jalenas Brunsonas 30, Karlas-Anthony Townsas 18, OG Anunoby 17, Landry Shametas 13.
NBA finalasNew York KnicksSan Antonio Spurs
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