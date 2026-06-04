SportasKrepšinis

Bloga žinia „Žalgiriui“ – S. Francisco priėmė sprendimą palikti Kauną Paaiškėjo klubas, kurį pasirinko

2026 m. birželio 4 d. 13:07
Lrytas.lt
Pastaruosius du sezonus Kauno „Žalgirio“ lyderio rolę užėmęs Sylvainas Francisco priėmė sprendimą palikti Lietuvos čempionų gretas.
Daugiau nuotraukų (5)
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad 28-erių gynėjas apsisprendė dėl ateities ir yra arti susitarimo su Vilerbano ASVEL klubu.
Pridedama, kad abi pusės derasi dėl ilgalaikio kontrakto.
S. Francisco šiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą rinko 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo vidurkius.
Susiję straipsniai
Renaldas Seibutis nulenkė galvą prieš žalgirietį: „Kažkoks kosmosas“

Renaldas Seibutis nulenkė galvą prieš žalgirietį: „Kažkoks kosmosas“

Ispanai trimituoja: kovoje dėl S. Francisco – dar vienas klubas

Ispanai trimituoja: kovoje dėl S. Francisco – dar vienas klubas

„BuzelisCup'26“ – didžiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės susirinks išskirtiniam renginiui

„BuzelisCup'26“ – didžiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės susirinks išskirtiniam renginiui

S. Francisco tapo viena iš labiausiai geidžiamų prekių Europos rinkoje. Kiek anksčiau buvo skelbta, kad krepšininkų taip pat domėjosi „Barcelona“, „Dubai“ bei Atėnų „Panathinaikos“ klubai.
Šiame Eurolygos sezone prancūzas užėmė antrąją vietą naudingiausio žaidėjo rinkimuose bei buvo įtrauktas į turnyro pirmąjį simbolinį penketą.
Atstovaudamas „Žalgiriui“ S. Francisco tapo Lietuvos čempionu bei iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės titulus. Sezoną krepšininkas užbaigs LKL finalo kovose prieš Utenos „Juventus“, kurios prasidės sekmadienį.
Kauno ŽalgirisSylvainas FranciscoVilerbano ASVEL
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.