Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad 28-erių gynėjas apsisprendė dėl ateities ir yra arti susitarimo su Vilerbano ASVEL klubu.
Pridedama, kad abi pusės derasi dėl ilgalaikio kontrakto.
S. Francisco šiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą rinko 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo vidurkius.
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S. Francisco tapo viena iš labiausiai geidžiamų prekių Europos rinkoje. Kiek anksčiau buvo skelbta, kad krepšininkų taip pat domėjosi „Barcelona“, „Dubai“ bei Atėnų „Panathinaikos“ klubai.
Šiame Eurolygos sezone prancūzas užėmė antrąją vietą naudingiausio žaidėjo rinkimuose bei buvo įtrauktas į turnyro pirmąjį simbolinį penketą.
Atstovaudamas „Žalgiriui“ S. Francisco tapo Lietuvos čempionu bei iškovojo du Karaliaus Mindaugo taurės titulus. Sezoną krepšininkas užbaigs LKL finalo kovose prieš Utenos „Juventus“, kurios prasidės sekmadienį.
Kauno ŽalgirisSylvainas FranciscoVilerbano ASVEL
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