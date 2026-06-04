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Būdamas 47-erių mirė garsus krepšinio komentatorius – savo pėdsaką paliko ir Lietuvos rinktinės mače

2026 m. birželio 4 d. 08:11
Lrytas.lt
Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio bendruomenę sukrėtė netektis. Būdamas vos 47-erių mirė vienas garsiausių regiono sporto žurnalistų bei komentatorių Edinas Avdičius.
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Dėl savo plačių krepšinio žinių, charizmos ir unikalaus požiūrio į darbą E. Avdičius buvo laikomas vienu labiausiai atpažįstamų ir gerbiamų sporto komentatorių buvusiose Jugoslavijos valstybėse.
Jis buvo sukaukęs daugiau nei dviejų dešimtmečių darbo patirtį, o laikui bėgant tapo vienu geriausių regioninių sporto komentatorių. Jis buvo vienas garsiausių komentatorių, žurnalistų, laidų vedėjų ir apžvalgininkų visame regione, skelbia Serbijos naujienų milžinas „MozzartSport“.
E. Avdičius yra palikęs ryškų pėdsaką ir Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėse.
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2013-ųjų Europos krepšinio čempionate bosniai 78:72 įveikė Lietuvą, o šio komentatoriaus emocijos komentuojant rungtynes sparčiai išplito socialinėje erdvėje ir krepšinio bendruomenėje.
Tąsyk nesuvaidintos komentatoriaus emocijos išgarsino jį ir Lietuvoje.
Vaizdo įrašas:
E. Avdičius gimė Sarajevem 1979 m. birželio 19 d. ir pradėjo žaisti krepšinį dar vaikystėje. Jis žaidė krepšinį Sarajevo „Bosnia“ klube.
Kurį laiką jam buvo tekę apsivilkti ir pagrindinės komandos marškinėlius, bet vėliau jis nusprendė nustoti aktyviai žaisti krepšinį ir dėmesį skyrė mokslams.
Bosnis baigė žurnalistikos studijas Politikos mokslų fakultete savo gimtajame Sarajeve ir tapo tikru savo srities profesionalu.
komentatoriusBosnija ir HercegovinaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

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