Į finalą žengusios „Juventus“ vadovas pasidalino ironišku įrašu internete

„Juventus“ klubas reguliarųjį sezoną užbaigė vos septintoje vietoje, tačiau ketvirtfinalyje sensacingai sugebėjo eliminuoti naujai iškeptus FIBA Čempionų lygos nugalėtojus Vilniaus „Ryto“ krepšininkus.
Tuo „Juventus“ pasaka nesibaigė – Utenos klubas pusfinalyje laimėjo seriją 3:1 prieš Europos taurės dalyvį Klaipėdos „Neptūną“.
Po pergalingų ketvirtųjų serijos rungtynių Utenos arenoje užsikūrė tikras vakarėlis. Panašu, kad miestas šventė dar ilgai, o „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis ketvirtadienio popietę feisbuke pasidalino ironišku įrašu.
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„Ar kas šiandien Utejoje dirba?“, – klausė E. Skersis, Utenos miesto pavadinimą parašęs su gramatine klaida.
Utena švęsti galės iki sekmadienio – būtent tada startuos LKL finalo serija prieš Kauno „Žalgirį“.
Primename, kad žalgiriečiai pusfinalyje 3:0 nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“. Finalo serija taip pat bus žaidžiama iki trijų pergalių.