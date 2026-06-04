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Į finalą žengusios „Juventus“ vadovas pasidalino ironišku įrašu internete

2026 m. birželio 4 d. 13:48
Lrytas.lt
Utenos „Juventus“ tęsia istorinį žygį – trečiadienį pirmą kartą klubo istorijoje uteniškiams pavyko prasibrauti į Lietuvos krepšinio lygos finalą, kuriame jų lauks Kauno „Žalgiris“.
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„Juventus“ klubas reguliarųjį sezoną užbaigė vos septintoje vietoje, tačiau ketvirtfinalyje sensacingai sugebėjo eliminuoti naujai iškeptus FIBA Čempionų lygos nugalėtojus Vilniaus „Ryto“ krepšininkus.
Tuo „Juventus“ pasaka nesibaigė – Utenos klubas pusfinalyje laimėjo seriją 3:1 prieš Europos taurės dalyvį Klaipėdos „Neptūną“.
Po pergalingų ketvirtųjų serijos rungtynių Utenos arenoje užsikūrė tikras vakarėlis. Panašu, kad miestas šventė dar ilgai, o „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis ketvirtadienio popietę feisbuke pasidalino ironišku įrašu.
Eimantas Skersis klausė, ar kas nors mieste dar dirba?<br>E.Skersio feisbuko įrašas. Daugiau nuotraukų (2)
Eimantas Skersis klausė, ar kas nors mieste dar dirba?
E.Skersio feisbuko įrašas.
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„Ar kas šiandien Utejoje dirba?“, – klausė E. Skersis, Utenos miesto pavadinimą parašęs su gramatine klaida.
Utena švęsti galės iki sekmadienio – būtent tada startuos LKL finalo serija prieš Kauno „Žalgirį“.
Primename, kad žalgiriečiai pusfinalyje 3:0 nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“. Finalo serija taip pat bus žaidžiama iki trijų pergalių.
Eimantas SkersisUtenos JuventusLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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