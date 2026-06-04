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Ispanai trimituoja: kovoje dėl S. Francisco – dar vienas klubas

2026 m. birželio 4 d. 12:02
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ vedliu tapęs Sylvainas Francisco toliau kursto aistras. Vis garsiau kalbama apie Eurolygos klubų dėmesį šiam 28-erių prancūzui.
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Šį kartą Ispanijos naujienų portalo „Encestando“ šaltiniai skelbia, kad ant žalgiriečio tinklus mesti gali ir Atėnų „Panathinaikos“ klubas.
Tiesa, yra tam tikrų šios istorijos detalių. Jau ne pirmą savaitę trimituojama, kad „Panathinaikos“ vairą turėtų perimti Željko Obradovičius.
Pasak ispanų, legendinis krepšinio specialistas turi savotišką sudėties viziją, kurioje jis regi „Panathinaikos“ klube rungtyniaujantį „Žalgirio“ lyderį S. Francisco.
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Kiek anksčiau buvo skelbta, kad žalgirietis atkreipė „Dubai“ bei Vilerbano ASVEL klubų dėmesį. Pastaroji Prancūzijos ekipa, pasak „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono, yra pasiruošusi itin praplėsti piniginę tam, kad S. Francisco atsidurtų Vilerbane.
Šiame Eurolygos sezone gynėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 16,5 taško, atkovojo po 3 kamuolius, atliko po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 19 naudingumo balų.
Eurolygos reguliariojo sezono naudingiausio žaidėjo rinkimuose S. Francisco šiemet liko antras.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisAtėnų Panathinaikos
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