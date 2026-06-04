Išrinktas LKL simbolinis penketas: jame – du „Neptūno“ žaidėjai ir vos vienas žalgirietis

Jį išrinko sporto žurnalistai ir LKL, kurią remia „Betsson“, komandų vyr. treneriai.
Šios elitinės kompanijos nariais tapo gynėjai Arnas Velička ir Rihardas Lomažas (Klaipėdos „Neptūnas“), puolėjai Cedricas Hendersonas („Šiauliai“) ir Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“) bei vidurio puolėjas Artūras Gudaitis (Vilniaus „Rytas“).
A. Velička, jau nuskynęs reguliariojo sezono MVP prizą, žaidžia nuostabų sezoną. Jo vidurkiai siekia 13,8 taško, 7 rezultatyvius perdavimus (čempionato lyderis), 3,7 atkovoto kamuolio ir 20 naudingumo balo. Tai – antrasis toks pripažinimas įžaidėjo karjeroje, į simbolinę sezono komandą jis buvo patekęs ir 2019–2020 m. sezone.
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R. Lomažas tapo ne ką mažiau svarbia uostamiesčio klubo dalimi. Latvis LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate renka po 16,7 taško, 4,2 rezultatyvaus perdavimo, 3 atkovotus kamuolius ir 18,3 naudingumo balo.
C. Hendersonas buvo viena pagrindinių priežasčių, leidusių šiauliečiams užsitikrinti namų aikštės pranašumą reguliariajame sezone. Amerikietis, pelnydavęs po 18,1 taško, tapo rezultatyviausiu pirmenybių krepšininku, o taip pat jis fiksavo 4,2 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 16,3 naudingumo balo vidurkius.
Ą. Tubelis į simbolinį penketuką sugrįžta po sezono pertraukos (2023–2024 m.). Žalgirietis efektyviai išnaudojo savo laiką ir tapo naudingiausiu Lietuvos čempionų žaidėju. Per kiek mažiau nei 20 minučių puolėjas pelno 12,6 taško, atkovoja 4,7 kamuolio ir renka 15,7 naudingumo balo.
A. Gudaitis taip pat ne pirmą kartą susilaukia tokio pripažinimo. Tiesa, pirmąkart aukštaūgis į simbolinę komandą pateko dar karjeros pradžioje, 2016–2017 m., kuomet žaidė paskutinį sezoną prieš pradėdamas legionieriaus etapą. Šiemet vilniečių kapitonu sezono viduryje tapęs žaidėjas šias pareigas pateisino savo žaidimu – vidutiniškai 12,5 taško, 7,3 atkovoto kamuolio (geriausias rezultatas lygoje) ir 18,6 naudingumo balo.
Klaipėdos NeptūnasKauno ŽalgirisArnas Velička
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