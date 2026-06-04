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„Juventus“ bosas įsiveržė į spaudos konferenciją: joje – speciali žinutė

2026 m. birželio 4 d. 07:45
Lrytas.lt
Utenos „Juventus“ klubas tęsia savo pasaką Lietuvos krepšinio lygoje – netikėtai Vilniaus „Ryto“ krepšininkus ketvirtfinalyje eliminavęs Utenos klubas dar vieną smūgį varžovams sudavė ir pusfinalio serijoje.
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Šį kartą joje „Juventus“ patiesė Klaipėdos „Neptūną“. Utenoje vykusiose ketvirtoje serijos rungtynėse šeimininkai laimėjo 103:90 ir „uždarė“ seriją iki trijų pergalių 3:1.
Po pasibaigusių rungtynių „Juventus“ treneris Laimonas Eglinskas gyrė savo auklėtinius ir spaudos konferencijoje sulaukė „svečių“.
Ją trumpai aplankė netikėtai įsiveržęs Utenos klubo vadovas Eimantas Skersis.
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„Noriu perduoti saulėtus linkėjimus į Bukareštą ir tiek“, – atsistojęs prieš kamerą kalbėjo jis.
Akivaizdu, kad šie žodžiai buvo skirti Žydrūnui Urbonui, kurio treniruojama Bukarešto „Dinamo“ komanda šią savaitę pralaimėjo bronzinę Rumunijos krepšinio lygos seriją.
Praeityje pats „Juventus“ klube dirbęs Ž. Urbonas šį sezoną negailėjo kritikos Utenos ekipos vadovybei. Po įspūdingos pralaimėjimų serijos iš Ž. Urbono lūpų buvo skriejusi kritika ir E. Skersiui.
„Devyni pralaimėjimai iš eilės Utenai – čia jau ne smūgis į paširdžius, o tarp kojų ir devynis kartus iš eilės tarp kojų. Čia mano miestas, čia Utena. Aš ten ir krepšinį pradėjau, žmonės mane pažįsta.
Buvau grįžęs trumpam, kai buvo penki pralaimėjimai. Parduotuvėje žmonės klausė, kada grįšiu. Sakau, kad man ir čia gerai, aš čia šokolade, ko man ten grįžti? Sakau, turit strategą, tai ir strateguokit.
Skauda. Negera žiūrėti į tokius dalykus, į tokį sugriuvimą, beviltiškumą. Atsakymas yra paprastas – klubo sprendimai.
Yra žmogus, yra Eimantas Skresis, kuris tuos sprendimus daro, priiminėja. Jau pernai Buzo paskyrimas buvo kažkas neįtikėtino. Biudžetą didini ir visiškai viską atiduodi jaunam, nepatyrusiam specialistui.
Žydrūnas Urbonas<br>Facebook/CS Dinamo Baschet nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
Žydrūnas Urbonas
Facebook/CS Dinamo Baschet nuotr.
Ir toliau tie sprendimai tokie. Toks jausmas, kad važiuoji girtas su mašina, tave pagauna, gauni baudą, atima mašiną, eini pėsčiomis namo, dar susimuši su kuo nors, vėl policija pagauna, nuveža į areštinę, o tu dar trenki policininkui per kepurę, tai uždaro į kalėjimą.
Ir dar kalėjime sriubą į veidą prižiūrėtojui ir gauni karcerio. Visi sprendimai man atrodo tokiame lygmenyje“, – balandžio pabaigoje „O Sportas“ be užuolankų rėžė buvęs „Juventus“ treneris.
Eimantas SkersisŽydrūnas UrbonasUtenos Juventus
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