Lietuvos trijulių rinktinė pateko į keblią situaciją – pasaulio čempionate pralaimėjo Ukrainai ir klysti daugiau negali

Tad lemiamas mačas dėl trečiosios vietos vyks ketvirtadienį vakare, o lietuvės privalės žūtbūt įveikti Japoniją. Pastaroji, kaip ir Lietuva turi vieną laimėjimą.
Lietuvių ir Ukrainos ekipų akistata buvo labai klampi ir sužaidus 6 minutes rezultatas buvo 9:9.
Likus grumtis 3 minutes Ukraina sugebėjo atitrūkti 11:9. Paskutinę minutę Gabrielė Šulskė išlygino rezultatą 13:13. Vis dėlto likus 26 sek. Ukraina atitrūko 16:14 ir gelbėtis lietuvės bandė tolimais metimais.
Susiję straipsniai
Lietuvos krepšininkai nestabdo pasaulio trijulių čempionate – į atlapus kibusi Brazilija apraminta paskutiniu metimu
Mūsiškės galiausiai turėjo 7 sek. lemiamai atakai išlyginti rezultatą, tačiau Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst metimas buvo netikslus.
Lietuvėms K. Nacickaitė- Van Der Horst pelnė 7 taškus, Giedrė Labuckienė – 3, Justina Miknaitė ir Gabrielė Šulskė – po 2.
Ukrainietės baigė savo pasirodymą D grupėje, po keturių mačų iškovojusios tris laimėjimus ir iškovojusios pirmą arba antrą vietas.
Mūsiškės antradienį D grupės mače krito prieš vieną iš reitingo lyderių Prancūziją 15:21,o startiniame turnyro mače palaužė Kanadą 19:17.
Į atkrintamųjų varžybų etapą pateks trys pirmąsias vietas grupėje užėmusios rinktinės. Jei pirmąją vietą laimėjusi ekipa iškart pateks į ketvirtfinalį, antrąją-trečiąją pozicijas užėmusios komandos grumsis su kitų grupių ekipomis aštuntfinalyje.