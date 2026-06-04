Matas Buzelis mėgaujasi Vilniumi – pasidalino nuotaikingu kadru

NBA sezoną užbaigęs 21-erių M. Buzelis sugrįžo į tėvų žemę. Kylanti Lietuvos krepšinio žvaigždė trečiadienį kartu su broliu Vincu nusileido Vilniaus oro uoste.
Jame kompaniją pasitiko vaikinų tėtis Aidas bei „Denver Nuggets“ aukštaūgis bei Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas.
Vos tik nusileidęs į Vilnių M. Buzelis kartu su broliu nusprendė dar labiau patyrinėti šį miestą.
Susiję straipsniai
„Bulls“ žvaigždė socialinėje erdvėje pasidalino nuotrauka, kurioje kartu su broliu sėdi ant elektrinių miesto mopedų ir pozuoja Gedimino prospekte.
Jau netrukus M. Buzelis panirs į baigiamuosius organizacinius reikalus, mat birželio 5–7 dienomis vyks jau trečiasis „Buzelis Cup“ renginys. Pirmą kartą jo metu Vilniuje vyks ir konferencija, kurioje dalyvaus net tik J. Valančiūnas, bet ir kiti žinomi šalies krepšininkai, treneriai, sporto žmonės ir pats M. Buzelis su šeima.
Po konferencijos tris dienas vyks ir jaunimo krepšinio turnyras, kuriame varžysis 100 komandų iš 12 šalių.
Lietuvis šį sezoną NBA čempionate rinko vidutiniškai po 16,3 taško, atsikovojo po 5,8 kamuolio, atliko 2,1 rezultatyvaus perdavimo, 1,5 bloko ir perėmė 0,7 kamuolio.
Matas BuzelisVilniusGedimino prospektas
Rodyti daugiau žymių