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Palaužusi Puerto Riką Lietuvos trijulių rinktinė pravėrė duris į kitą pasaulio čempionato etapą

2026 m. birželio 4 d. 15:25
Lrytas.lt
Pasaulio trijulių čempionate sLietuvos krepšininkai ketvirtadienį žaidžia dar du D grupės mačus. Pirmąją akistatą lietuviai kovojo su arogantiška vadinama Puerto Riko ekipa. Mūsiškiai po sunkios kovos 17:16 įveikė varžovus ir žemiau antrosios vietos nekris.
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Grupės laimėtojas, kuris išvengs aštuntfinalio barjero, paaiškės tarp Lietuvos ir Prancūzijos komandų.
Mačo pradžioje lietuviai buvo priekyje 6:4, tačiau puertorikiečiai išlygino rezultatą 6:6.
Įpusėjus dvikovai Puerto Rikas persvėrė reultatą 10:9, bet ekipos žengė koja kojom. Likus 2 min. po tolimo metimo varžovai išsiveržė į priekį pirmą kartą tolimo metimo skirtumu – 14:12, bet Aurelijus Pukelis po kelių akimirkų atsakė tuo pačiu ir lietuviai buvo priekyje 15:14.
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Likus 46 sek. mūsiškiai pirmavo 16:15 ir išlaikė vieno taško persvarą.
Puerto kitas pasaulio reitinge užima 13 vietą, o lietuviai yra ketvirti.
Lietuvos trijulių rinktinė planetos pirmenybėse Varšuvoje antradienį laimėjo du mačus iš tiek pat galimų ir su Prancūzija buvo D grupės lydere.
Lietuviai pradžioje įveikė Belgiją 21:14, o po to po tikros dramos įveikė Braziliją paskutinio metimo dėka 22:20.
Jau aišku, kad su čempionatu D grupėje atsisveikins Belgija, kuri nusileido Brazilijai 20:19.
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