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Po pralaimėjimo – E. Atamano tirada: šis finalas yra muilo opera!

2026 m. birželio 4 d. 08:42
Lrytas.lt
Trečiadienį Graikijoje startavo tikras krepšinio desertas – lygos finalo seriją pradėjo amžini priešininkai Pirėjo „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ klubai.
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Pirmąsias serijos iki trijų pergalių rungtynes Pirėjuje 82:76 laimėjo „Olympiakos“ ekipa, kuri serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1:0.
Po patirtos nesėkmės „Panathinaikos“ treneris Erginas Atamanas išliko ištikimas sau – iškeikė teisėjus, žurnalistus ir spaudos konferenciją paliko anksčiau laiko.
„Turkijoje yra daug populiarių televizijos serialų. Daugybė žmonių žiūri tuos serialus, jūs, graikai, taip pat juos mėgstate. Šis finalas taip pat yra tikra muilo opera.
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Koks buvo rungtynių rezultatas? 82:76? Ne... Rezultatas buvo 29:5 (žiūri į protokolą). „Olympiakos“ metė 29 baudų metimus, o mes – tik 5.
Tačiau jūs, Graikijos ir Serbijos žiniasklaida, toliau rašykite tą patį. Kartokite tą pačią istoriją – E. Atamanas yra blogiausias treneris Europoje, o jūs turite geriausius teisėjus. Sveikinu“, – ironizavo turkas.
Po šių žodžių jis atsistojo ir nusprendė palikti spaudos konferenciją.
Antrosios finalo serijos rungtynės penktadienį bus žaidžiamos Atėnuose.
Erginas AtamanasAtėnų PanathinaikosPirėjo Olympiakos
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