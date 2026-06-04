Prispausta prie sienos Lietuvos moterų trijulių rinktinė nepalūžo – sutriuškino Japoniją ir tęs kovą dėl pasaulio čempionato medalių

Lietuvių ir japonių dvikova nebuvo itin atkakli. Sužaidus 3 minutes mūsiškės pirmavo 5:4. Tačiau jau po minutės lietuvės buvo pabėgusios ir 9:5 ir tik didino persvarą. Likus žaisti 3 min. Lietuva jau triuškino japones 19:9 bei ramiai užbaigė akistatą pergale.
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Lietuvės su dviem pergalėmis grupėje užėmė 2–4 vietas su Kanada ir Prancūzija. Mūsiškės pelnė daugiausiai taškų iš visų trijų komandų ir tai lėmė, kad Lietuva grupėje užėmė antrąją vietą ir aštuntfinalyje kovos su A grupėje trečiąją vietą laimėjusia Čekiją.
Pirmąją poziciją laimėjo Ukraina, o trečia liko Prancūzija.
Lietuvės čempionate antradienį D grupės mače krito prieš vieną iš reitingo lyderių Prancūziją 15:21, o startiniame turnyro mače palaužė Kanadą 19:17. Ketvirtadienio pirmoje akistatoje mūsiškės nusileido Ukrainai 14:16.
Į atkrintamųjų varžybų etapą pateko trys pirmąsias vietas grupėje užėmusios rinktinės. Jei pirmąją vietą laimėjusi ekipa iškart pateko į ketvirtfinalį, antrąją-trečiąją pozicijas užėmusios komandos grumiasi su kitų grupių ekipomis aštuntfinalyje.
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