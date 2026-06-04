SportasKrepšinis

Prispausta prie sienos Lietuvos moterų trijulių rinktinė nepalūžo – sutriuškino Japoniją ir tęs kovą dėl pasaulio čempionato medalių

2026 m. birželio 4 d. 18:05
Lrytas.lt
Lietuvos moterų trijulių ekipa išlaikė žūtbūtinį egzaminą – paskutiniame D grupės mače mūsiškės privalėjo nugalėti Japonijos atstoves ir įmesti ne mažiau kaip 13 taškų. Tai lietuvės padarė – įveikė Japoniją 21:11 ir užėmė antrąją vietą. Tai reiškia, kad mūsiškės pateko į tunyro aštuntfinalį ir susikaus su A grupėje trečiąją poziciją laimėjusia Čekija.
Daugiau nuotraukų (7)
Lietuvių ir japonių dvikova nebuvo itin atkakli. Sužaidus 3 minutes mūsiškės pirmavo 5:4. Tačiau jau po minutės lietuvės buvo pabėgusios ir 9:5 ir tik didino persvarą. Likus žaisti 3 min. Lietuva jau triuškino japones 19:9 bei ramiai užbaigė akistatą pergale.
Susiję straipsniai
Palaužusi Puerto Riką Lietuvos trijulių rinktinė pravėrė duris į kitą pasaulio čempionato etapą

Palaužusi Puerto Riką Lietuvos trijulių rinktinė pravėrė duris į kitą pasaulio čempionato etapą

T. Masiulis ir L. Eglinskas – LKL finalo debiutantai, bet ne debiutantai

T. Masiulis ir L. Eglinskas – LKL finalo debiutantai, bet ne debiutantai

Lietuvos trijulių rinktinė pateko į keblią situaciją – pasaulio čempionate pralaimėjo Ukrainai ir klysti daugiau negali

Lietuvos trijulių rinktinė pateko į keblią situaciją – pasaulio čempionate pralaimėjo Ukrainai ir klysti daugiau negali

Lietuvės su dviem pergalėmis grupėje užėmė 2–4 vietas su Kanada ir Prancūzija. Mūsiškės pelnė daugiausiai taškų iš visų trijų komandų ir tai lėmė, kad Lietuva grupėje užėmė antrąją vietą ir aštuntfinalyje kovos su A grupėje trečiąją vietą laimėjusia Čekiją.
Pirmąją poziciją laimėjo Ukraina, o trečia liko Prancūzija.
Lietuvės čempionate antradienį D grupės mače krito prieš vieną iš reitingo lyderių Prancūziją 15:21, o startiniame turnyro mače palaužė Kanadą 19:17. Ketvirtadienio pirmoje akistatoje mūsiškės nusileido Ukrainai 14:16.
Į atkrintamųjų varžybų etapą pateko trys pirmąsias vietas grupėje užėmusios rinktinės. Jei pirmąją vietą laimėjusi ekipa iškart pateko į ketvirtfinalį, antrąją-trečiąją pozicijas užėmusios komandos grumiasi su kitų grupių ekipomis aštuntfinalyje.
trijulėLietuvos trijulių rinktinėTrijulių krepšinis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.