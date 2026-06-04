Renaldas Seibutis nulenkė galvą prieš žalgirietį: „Kažkoks kosmosas“

Kol žalgiriečiai laukia svarbiausių sezonų kovų, į „Žalgiris Insider“ tinklalaidę dar kartą užsuko komandos trenerių štabo narys Renaldas Seibutis, papasakojęs apie krepšininkų pasiruošimą finalui, kitokį būsimų varžovų braižą ir prisiminęs vieną kitą savo karjeros istoriją.
Tai – tik pirmoji pokalbio dalis, mat vėliau R.Seibutis atsakė ir į „Žalgiris Insider“ prenumeratorių klausimus. Visą tinklalaidę jau dabar galite išvysti „Žalgiris Insider“ platformoje.
„Visko buvo – natūralu, turbūt treneriams visada atrodys, kad galima dar geriau ir kažką tai vis patobulinti bei atrasti, kur padirbėti – toks jau mūsų tas darbas, tą bandome daryti, analizuoti ir žiūrėti. 75 taškai per pirmas dvejas rungtynes, tai tikrai yra geras rezultatas ir „Lietkabelis“, kiek mums teko analizuoti, tikrai su tokiu mažu pataikymu nebuvo daug rungtynių laimėjęs – tai ir buvo vienas iš tikslų. Na, o visada norisi, kad būtų idealiai, bet to turbūt niekada nebus“, – pusfinalio seriją prisiminė R.Seibutis.
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Strategas kalbėjo ir plačiau apie serijos su „Lietkabliu“ subtilybes, o „Žalgiris TV“ laidų vedėjas ir krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas apžvelgė istorinę Ąžuolo Tubelio atkrintamųjų statistiką – aukštaūgis šiuo metu renka 20,8 naudingumo balų vidurkį, o paskutinis daugiau nei 20 efektyvumo balų atkrintamosiose rinkęs žalgirietis buvo Paulius Jankūnas dar 2013–2014 m. sezone.
„Apie Ąžuolą, tai vėlgi, nieko naujo nepasakysiu, apie tai kalbėta ne kartą, bet ne tik šiose atkrintamosiose, o jau nuo sezono pradžios matome, kokiais žingsniais jis eina į priekį. Atrodo tikrai subrendęs ir jau turintis tą patirtį Eurolygoje.
Tai, kokį darbą jis daro ir treniruotėse, ir rungtynėse, tai yra kažkoks lengvas kosmosas. Reikia tik tikėtis ir norime, kad tai išliktų ir toliau, bet Ąžuolas viską puikiai supranta ir aš manau, kad darbas, kurį jis įdeda treniruotėse, atsiperka.
Mums, kaip treneriams, labai malonu matyti, kai žaidėjas eina ir kovoja dėl kiekvieno kamuolio, pozicijos ir išnaudoja savo stipriąsias puses“, – pridėjo R.Seibutis.
R.Seibutis su šypsena prisiminė ir Maodo Lo kuriozą, kai žalgirietis nuskuodė į greitą puolimą neišsimetęs kamuolio po varžovų taškų, bei atsakė į klausimą, ar Lietuvoje norėtų ispaniškosios greito išsimetimo iš užribio taisyklės.
Pokalbio pabaigoje R.Seibutis aptarė ir potencialius finalo varžovus, mat tinklalaidė buvo įrašyta trečiadienio ryte, dar prieš paskutinį „Juventus“ ir „Neptūno“ susitikimą, bei prisiminė ir savo karjeroje rašytas panašias Pelenės istorijas.
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