Sirgalių jūros savo delno įspaudo šventėje sužavėtas S. Francisco: „Myliu šią šalį“

„Tai yra nuostabu, turėti savo įspaudą prie tokių įspūdingų vyrukų, ypač, kai esu legionierius ir negimiau Lietuvoje ar Kaune. Myliu šią šalį ir jaučiuosi palaimintas, kad esu čia jau antrus metus, ypač prie visų sirgalių“, – dalijosi S. Francisco.
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Prancūzo delno įspaudas atsidūrė tarp tokių legendų kaip Arvydo Sabonio, Tanokos Beardo, Keenano Evanso, Pauliaus Jankūno bei kitų buvusių ir esamų žalgiriečių.
Šventės metu netrūko gerų emocijų, gausaus sirgalių būrio ir juoko, o S.Francisco džiaugėsi tokių renginių įtaka dar gilesniam ryšiui su sirgaliais.
„Visada jaučiuosi palaimintas dėl to. Jie man rodo didžiulę meilę ir man patinka jiems parodyti tą meilę atgal – pasirašyti, pasijuokti kartu. Kai aš buvau vaikas, jaučiausi lygiai taip pat, todėl grąžinti tą meilę sirgaliams yra nuostabus jausmas“, – pridėjo S. Francisco.
Galiausiai žalgirietis prognozavo ir kieno delno įspaudas atsidurs „McDonald‘s Žvaigždžių alėjoje“ kitais metais bei atskleidė įspūdingą asmeninį pasiekimą NBA 2K žaidime.
Savo ruožtu Kauno „Žalgirio“ krepšininkai finalo serijos kovas pradės jau birželio 7 d., sekmadienį, o trečiosios finalo rungtynės į Nemuno salą sugrįš birželio 12 d.