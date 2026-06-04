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Trijulių rinktinių krepšininkai dalinosi patirtimi: vieni stengėsi viską užmiršti, kiti – lygino mačus su treniruotėmis

2026 m. birželio 4 d. 22:00
Lrytas.lt
Abi Lietuvos trijulių krepšinio rinktinės peržengė pasaulio čempionato Varšuvoje grupių etapą ir tęsia kovą dėl apdovanojimų.
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Lietuvos vyrų trijulių rinktinė D grupėje laimėjo visus keturis mačus ir užėmė pirmąją vietą. Tai leis mūsiškiams šiek tiek pailsėti – lietuviai praleis aštuntfinalio etapą ir pradės akistatas dėl medalių nuo ketvirtfinalio. Mūsiškių varžovais gali tapti Naujoji Zelandija, JAV arba Latvija.
„Džiaugiamės tikrai. Vadinkime viską savo vardais – rungtynės ir treniruotės labai skiriasi. Visada smagu laimėti. Žiūrėsime, kas ateis iš aštuntfinalio – lauksime, žiūrėsime. Per laisvą dieną iki ketvirtfinalio atsistatysime, tikėkimės, kad viskas bus gerai“, – po sėkmingo pasirodymo kalbėjo Lietuvos rinktinės žaidėjas Arūnas Pukelis.
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Prispausta prie sienos Lietuvos moterų trijulių rinktinė nepalūžo – sutriuškino Japoniją ir tęs kovą dėl pasaulio čempionato medalių

Prispausta prie sienos Lietuvos moterų trijulių rinktinė nepalūžo – sutriuškino Japoniją ir tęs kovą dėl pasaulio čempionato medalių

Tuo tarpu Lietuvos moterų trijulių komanda patampė nervus. Antradienį mūsiškės iškovojo vieną pergalę, tačiau ketvirtadienį krito nuo Ukrainos ir atsidūrė ties iškritimo iš varžybų riba.
Mūsiškėms reikėjo ne tik laimėti prieš Japoniją, tačiau sumesti ir daugiau nei 13 taškų, kad lentelėje aplenkti Kanadą. Mūsų krepšininkės su šia užduotimi sėkmingai susitvarkė – sutriuškino japones 21:11 ir iš trečiosios pozicijos pateko į atkrintamąsias aštuntfinalio kovas.
Lietuvos moterų trijulių rinktinės žaidėja Justina Miknaitė.<br>greenfly.com nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Lietuvos moterų trijulių rinktinės žaidėja Justina Miknaitė.
greenfly.com nuotr.
Penktadienį lietuvių varžovėmis bus azerbaidžanietės.
„Buvome kaip ir nusiminusios po pirmųjų šios dienos varžybų, nes žaidėme ne savo žaidimą. Bet po to nusiraminome – trijulių krepšinis yra toks dalykas, kad turi kuo greičiau viską pamiršti.
Pasikalbėjome, kovingai išėjome prieš japones, žaidėme savo žaidimą ir laimėjome. Jei kalbėsime apie kitus mačus, tai visos rungtynės bus sunkios, privalėsime parodyti savo žaidimą ir nesitaikyti prie kitų žaidimo“, – po sėkmės aiškino Justina Miknaitė.
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