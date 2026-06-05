„Buzelis Cup“ renginį kūręs R. Skaisgirys apie M. Buzelio sprendimą žaisti rinktinėje: „Nieko nedarant rezultato nebus“

Penktadienį Vilniaus „Active Arena“ arenoje startavo tris dienas vyksiantis „Buzelis Cup“ renginys, kuriame žada krepšinio aikštėje varžytis 100 komandų iš 12 šalių.
Įdomiausia, kad kelerius metus rengtas turnyras ir renginys išaugo ne tik savo kokybe, bet ir dalyvių skaičiumi – nuo 6 komandų pirmaisiais metais iki daugiau nei 100 ekipų šiemet.
Taip pat pirmą kartą per krepšinio šventę „Buzelis Cup“ surengta konferencija, kurioje dalyviai bei žiūrovai turėjo išskirtinę galimybę vienoje vietoje išvysti ne vieną Lietuvos krepšinio žvaigždę: Matą Buzelį, Joną Valančiūną, Robertą Javtoką, Mindaugą Kuzminską ir kitas ryškias krepšinio asmenybės.
R. Skaisgirys akcentuoja „BuzelisCup’26“ svarbą Lietuvos krepšiniui: turime eiti koja kojon su pasauliu
„Šį konferencija kartu apjungė ir tuos pačius garsiuosius krepšininkus, kurie čia susitiko, bendravo, nes iš esmės, jie neturi galimybių dažnai tarpusavyje susimątyti. Tai gaunasi, kad tas Mato Buzelio renginys tapo labai stipriu bendrumo ryšiu.
Tai jungiantis ryšys. Galvojant apie mūsų krepšinio evoliuciją, aš labai daug dirbu su vaikais, jaunimu, daug važinėju po regionus. Ir ką matau – dabar krepšinis kur kas mažiau renka vaikų į treniruotes nei futbolas, nors visi žino, kas yra sporto šaka numeris vienas Lietuvoje.
Tai šitas jungiantis ryšys turėtų ateityje įvesti savotišką madą tokioms pasidalinimo konferencijoms. O jau galvojant apie Lietuvos rinktinę, tai šiuo atveju viską lemia darbas, darbas ir dar kartą darbas, disciplina, trenerių parengimas ir neužsidarymas. Čia yra jei kalbame apie M. Buzelį ir jo apsisprendimą padėti nacionalinei komandai“, – apie rengtą konferenciją kalbėjo praeityje garsus krepšininkas R. Skaisgirys.
Galimybė išvysti ryškiausias žvaigždes: kadruose – „BuzelisCup’26“ konferencijos akimirkos
Įvertindamas daugiau kaip 14 konferencijos pranešėjų pasisakymus ir temas, R. Skaisgirys tikino, kad tokie renginiai jaunimui yra būtini plečiant savo požiūrį į pasaulį ir sportą.
„Reikia tiesiog suprasti, kad negalima užsidaryti ir tikrai negalima galvoti, kad mes viską žinome, – kalbėjo R. Skaisgirys. – Reikia suprasti, kad mes iš esmės nė velnio nežinome, nes viskas eina šuoliais. Taip, mes turime išlaikyti savo krepšinio identitetą, bet iš principo turime eiti su pasauliu koja-kojon ir tokios konferencijos yra vienas iš būtinų raktų progresui“.
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– Bet ar nėra taip, kad šis renginys „Buzelis Cup“ tapo postūmiu augančiai NBA žvaigždei M. Buzeliui apsispręsti dėl atstovavimo Lietuvos rinktinei?
– Manau, kad vienareikšmiškai galima pasakyti – taip. Bet suprantate, kai kada gyvenime kažką darai, tačiau nežinai to galutinio rezultato. Arba rezultatas atsiranda savaime.
Bet viena aišku – viskas vyksta tik darymo būdu. Nieko nedarant rezultato nebus. Kažkas pasiseka, kažkas nepasiseka. Šiemet vykdžiau du vaikų krepšinio projektus – aukšto krepšinio ugdymo platformą „Future now“ su vaikų rinktinėmis, kuris pasisekė ir yra tobulas.
Ir buvo jau toks projektas kaip „Čempionų lyga“, kuris visiškai nepasisekė – nepalaužiau siekti varžytis nei ispanų, nei prancūzų, nei tų pačių lietuvių. Tai net ir kalbant apie šią „Buzelis Cup“ konferenciją, matau, kad ateityje reikės keisti apie 50 procentų segmento.
Nes nežinai, kas pasiseks, kas nepasiseks nieko nedarant.